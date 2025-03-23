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Нічна атака на Київ: Російські БпЛА влучили у багатоповерхівки, в різних районах столиці пожежі

Іван Д'яконовНеділя, 23 березня 2025, 01:15
Нічна атака на Київ: Російські БпЛА влучили у багатоповерхівки, в різних районах столиці пожежі
Ілюстративне фото з соцмереж

У ніч на 23 березня російські безпілотники влучили у багатоповерхівки у Дніпровському та Подільському районах Києва. Також зафіксовано падіння уламків дронів у Голосіївському та Деснянському районах, спричинивши пожежі.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова Ткаченка: "За попередньою інформацією, ворожий БпЛА влучив в багатоквартирний будинок в Дніпровському районі".

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Деталі: За словами мера, палає на верхніх поверхах багатоповерхівки.

Ткаченко повідомив, що екстрені служби вже прямують на місце удару. 

Пізніше Ткаченко повідомив про падіння уламків в Голосіївському районі столиці. "Встановлюється інформація щодо постраждалих та руйнувань", – повідомив начальник КМВА.

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О 00:41 Кличко повідомив, що за попередніми даними, в Дніпровському районі уламки дрона впали на нежитлове приміщення. 

Оновлено: О 00:57 Ткаченко оновив інформацію про наслідки російського удару по столиці України.

Пряма мова Ткаченко: "Зафіксовано також падіння уламків у Деснянському районі, пожежа на відкритій місцевості. У Дніпровському районі загорання в закладі харчування. 

У Подільському районі загорання на 20 поверсі багатоквартирного будинку. У Подільському районі також займання на 16 поверсі багатоквартирного будинку вже за іншою адресою. Інформація щодо постраждалих уточнюється".

О 01:15 начальник КМВА повідомив про ще одне падіння уламків у Дніпровському районі на 20-му поверсі житлового будинку.

О 01:28 Ткаченко повідомив, що інформація "про друге падіння уламків у Подільському районі на 16 поверсі житлового будинку не підтвердилась".

Оновлено: О 01:52 повідомили про відбій повітряної тривоги. Небезпека тривала понад пʼять годин.

безпілотникиКиїв
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