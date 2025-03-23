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Ночная атака на Киев: Российские БпЛА попали в многоэтажки, в разных районах столицы пожары

Иван ДьяконовВоскресенье, 23 марта 2025, 01:15
Ночная атака на Киев: Российские БпЛА попали в многоэтажки, в разных районах столицы пожары
Иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 23 марта российские беспилотники попали в многоэтажки в Днепровском и Подольском районах Киева. Также зафиксировано падение обломков дронов в Голосеевском и Деснянском районах, вызвав пожары.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь Ткаченко: "По предварительной информации, вражеский БПЛА попал в многоквартирный дом в Днепровском районе".

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Детали: По словам мэра, пылает на верхних этажах многоэтажки.

Ткаченко сообщил, что экстренные службы уже направляются на место удара.

Позже Ткаченко сообщил о падении обломков в Голосеевском районе столицы. "Устанавливается информация о пострадавших и разрушениях", – сообщил начальник КГВА.

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В 00:41 Кличко сообщил, что по предварительным данным, в Днепровском районе обломки дрона упали на нежилое помещение.

Обновлено: В 00:57 Ткаченко обновил информацию о последствиях российского удара по столице Украины.

Прямая речь Ткаченко: "Зафиксировано также падение обломков в Деснянском районе, пожар на открытой местности. В Днепровском районе возгорание в заведении питания. 

В Подольском районе возгорание на 20 этаже многоквартирного дома. В Подольском районе также возгорание на 16 этаже многоквартирного дома уже по другому адресу. Информация о пострадавших уточняется".

В 01:15 начальник КГВА сообщил о еще одном падении обломков в Днепровском районе на 20-м этаже жилого дома.

В 01:28 Ткаченко сообщил, что информация "о втором падении обломков в Подольском районе на 16 этаже жилого дома не подтвердилась".

Обновлено: В 01:52 сообщили об отбое воздушной тревоги. Опасность продолжалась более пяти часов.

беспилотникиКиев
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