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Російська атака на Київщину: травмовані двоє людей, пошкоджено будинки та підприємство – ОВА

Іван Д'яконовНеділя, 23 березня 2025, 02:34
Російська атака на Київщину: травмовані двоє людей, пошкоджено будинки та підприємство – ОВА
Фото: ДСНС Київщини

Унаслідок ворожої атаки безпілотниками на Київщину в Бучанському районі постраждали двоє людей, пошкоджено кілька приватних будинків і автомобіль.

Джерело: в.о. голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник

Пряма мова: "На жаль, унаслідок ворожої атаки БпЛА на Київщину у Бучанському районі травмовано жінку 1997 року народження та чоловіка 1976 року народження. Попередньо у постраждалих незначні травмування уламками та гостра реакція на стрес".

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Фото: Микола Калашник

Деталі: За словами Калашника, у Бучанському районі пошкоджено 3 приватні будинки та автомобіль. Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі. 

У Броварському районі виникла пожежа на підприємстві, яку оперативно ліквідували.

"Всі оперативні служби продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки ворожої атаки", – повідомив голова ОВА.

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Фото: Микола Калашник

Передісторія:

  • 22 березня о 19:58 в Київській області оголосили повітряну тривогу, а вже через годину в ОВА повідомили про роботу сил протиповітряної оборони по російських БпЛА.
  • Про відбій повітряної тривоги на Київщині оголосили о 01:52.

Київська областьжертвибезпілотникиросійсько-українська війна
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