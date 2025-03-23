Російська атака на Київщину: травмовані двоє людей, пошкоджено будинки та підприємство – ОВА
Унаслідок ворожої атаки безпілотниками на Київщину в Бучанському районі постраждали двоє людей, пошкоджено кілька приватних будинків і автомобіль.
Джерело: в.о. голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник
Пряма мова: "На жаль, унаслідок ворожої атаки БпЛА на Київщину у Бучанському районі травмовано жінку 1997 року народження та чоловіка 1976 року народження. Попередньо у постраждалих незначні травмування уламками та гостра реакція на стрес".
Деталі: За словами Калашника, у Бучанському районі пошкоджено 3 приватні будинки та автомобіль. Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі.
У Броварському районі виникла пожежа на підприємстві, яку оперативно ліквідували.
"Всі оперативні служби продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки ворожої атаки", – повідомив голова ОВА.
Передісторія:
- 22 березня о 19:58 в Київській області оголосили повітряну тривогу, а вже через годину в ОВА повідомили про роботу сил протиповітряної оборони по російських БпЛА.
- Про відбій повітряної тривоги на Київщині оголосили о 01:52.