Російська атака на Київщину: травмовані двоє людей, пошкоджено будинки та підприємство – ОВА

Унаслідок ворожої атаки безпілотниками на Київщину в Бучанському районі постраждали двоє людей, пошкоджено кілька приватних будинків і автомобіль.

Джерело: в.о. голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник

Пряма мова: "На жаль, унаслідок ворожої атаки БпЛА на Київщину у Бучанському районі травмовано жінку 1997 року народження та чоловіка 1976 року народження. Попередньо у постраждалих незначні травмування уламками та гостра реакція на стрес".

Реклама:

Фото: Микола Калашник

Деталі: За словами Калашника, у Бучанському районі пошкоджено 3 приватні будинки та автомобіль. Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі.

У Броварському районі виникла пожежа на підприємстві, яку оперативно ліквідували.

"Всі оперативні служби продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки ворожої атаки", – повідомив голова ОВА.

РЕКЛАМА:

Фото: Микола Калашник

Передісторія: