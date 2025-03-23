Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Российская атака на Киевщину: травмированы два человека, повреждены дома и предприятие – ОВА

Иван ДьяконовВоскресенье, 23 марта 2025, 02:34
Российская атака на Киевщину: травмированы два человека, повреждены дома и предприятие – ОВА
Фото: ГСЧС Киевской области

В результате вражеской атаки беспилотниками на Киевщину в Бучанском районе пострадали два человека, повреждены несколько частных домов и автомобиль.

Источник: и.о. начальника Киевской областной военной администрации Николай Калашник

Прямая речь: "К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА на Киевщину в Бучанском районе травмированы женщина 1997 года рождения и мужчина 1976 года рождения. Предварительно у пострадавших незначительные травмирования обломками и острая реакция на стресс".

Реклама:
 
Фото: Николай Калашник

Детали: По словам Калашника, в Бучанском районе повреждены 3 частных дома и автомобиль. Еще один частный дом поврежден в Фастовском районе. 

В Броварском районе возник пожар на предприятии, который оперативно ликвидировали.

"Все оперативные службы продолжают фиксировать и ликвидировать последствия вражеской атаки", – сообщил начальник ОВА.

РЕКЛАМА:
 
Фото: Николай Калашник

Предыстория:

  • 22 марта в 19:58 в Киевской области объявили воздушную тревогу, а уже через час в ОВА сообщили о работе сил противовоздушной обороны по российским БпЛА.
  • Об отбое воздушной тревоги на Киевщине объявили в 01:52.

Киевская областьжертвыбеспилотникироссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В приложении и на сайте "Укрзализныци" сбой работы: будут работать дополнительные кассы
РФ нанесла удар по объектам "Нафтогаза", пострадала газодобыча
обновлено, видеоВ Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение: 16 человек погибли, еще около 250 пострадали
Правительство получило новое соглашение о недрах с США: говорят, это "рабочая версия"
Новое соглашение о недрах с США может противоречить евроинтеграции Украины – ЕП
Трамп пересекает "красные линии": в соглашении о недрах требуют вернуть США всю помощь с процентами
Все новости...
Киевская область
Обломки сбитых российских беспилотников упали в трех районах Киевской области
По вражеским дронам над Киевом и областью работает ПВО
Вместо реабилитации заставляли зависимых работать бесплатно: полиция раскрыла трудовое рабство
Последние новости
13:24
В приложении и на сайте "Укрзализныци" сбой работы: будут работать дополнительные кассы
13:11
РФ увеличила количество штурмов, пытаясь продвинуться в Запорожской области – Волошин
13:10
В Киеве перекроют проспект, чтобы провести строительство метро на Виноградарь
13:09
В США ребенок пожаловался няне на "монстра" под кроватью: оказалось, там скрывался мужчина
13:05
АРМА получило 9 миллионов арестованных средств: на что их направят
12:58
Должны ли военные с боевым опытом проходить 45 дней БЗВП – Генштаб расставил точки над "і"
12:49
Facebook возвращает возможность следить только за постами друзей
12:40
Убытки для Украины от российской агрессии с 2014 года составляют триллион долларов
12:32
РФ нанесла удар по объектам "Нафтогаза", пострадала газодобыча
12:30
Петиция экологов о ветировании скандального закона о земле набрала нужное количество подписей
Все новости...
Реклама:
Реклама: