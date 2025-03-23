Российская атака на Киевщину: травмированы два человека, повреждены дома и предприятие – ОВА

В результате вражеской атаки беспилотниками на Киевщину в Бучанском районе пострадали два человека, повреждены несколько частных домов и автомобиль.

Источник: и.о. начальника Киевской областной военной администрации Николай Калашник

Прямая речь: "К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА на Киевщину в Бучанском районе травмированы женщина 1997 года рождения и мужчина 1976 года рождения. Предварительно у пострадавших незначительные травмирования обломками и острая реакция на стресс".

Реклама:

Фото: Николай Калашник

Детали: По словам Калашника, в Бучанском районе повреждены 3 частных дома и автомобиль. Еще один частный дом поврежден в Фастовском районе.

В Броварском районе возник пожар на предприятии, который оперативно ликвидировали.

"Все оперативные службы продолжают фиксировать и ликвидировать последствия вражеской атаки", – сообщил начальник ОВА.

РЕКЛАМА:

Фото: Николай Калашник

Предыстория: