Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС через "утиски прав угорців на Закарпатті" – Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вкотре звинуватив Україну в утиску прав угорської меншини на Закарпатті, заявивши, що його країна не дозволить Україні приєднатися до Європейського Союзу, поки питання не буде вирішено.
Джерело: Сійярто на своїй сторінці в Facebook
Деталі: Сійярто знову звинуватив Україну в порушенні прав угорської меншини на Закарпатті, зазначивши, що українська влада, попри обіцянки, "не відновила права, які були відібрані у 2015 році".
Пряма мова: "Сьогодні я провів телефонну розмову з моєю новою австрійською колегою щодо постійних порушень прав угорської громади на Закарпатті. Я високо ціную готовність Беате Майнль-Райзінгер допомогти, однак ситуація залишається незмінною: незважаючи на постійні обіцянки та красиві слова, український уряд так і не повернув угорській громаді ті права меншин, які було відібрано з 2015 року.
Таким чином, поки ця сумна ситуація зберігається, прогресу щодо переговорів про вступ України до ЄС не може бути".
Передісторія:
- Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера з Україною і вимагає розширити перелік вимог до Києва.
- Президент Володимир Зеленський 20 березня закликав ЄС знайти інструмент, щоб подолати блокування Віктора Орбана.
- Міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока заявив, що його країна хоче, аби Україна була "буферною зоною" між Росією та ЄС. За словами угорського міністра, повернення Дональда Трампа до Білого дому означає, що ЄС більше не повинен підтримувати Україну зброєю або грошима.