Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС через "утиски прав угорців на Закарпатті" – Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вкотре звинуватив Україну в утиску прав угорської меншини на Закарпатті, заявивши, що його країна не дозволить Україні приєднатися до Європейського Союзу, поки питання не буде вирішено.

Джерело: Сійярто на своїй сторінці в Facebook

Деталі: Сійярто знову звинуватив Україну в порушенні прав угорської меншини на Закарпатті, зазначивши, що українська влада, попри обіцянки, "не відновила права, які були відібрані у 2015 році".

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Пряма мова: "Сьогодні я провів телефонну розмову з моєю новою австрійською колегою щодо постійних порушень прав угорської громади на Закарпатті. Я високо ціную готовність Беате Майнль-Райзінгер допомогти, однак ситуація залишається незмінною: незважаючи на постійні обіцянки та красиві слова, український уряд так і не повернув угорській громаді ті права меншин, які було відібрано з 2015 року.

Таким чином, поки ця сумна ситуація зберігається, прогресу щодо переговорів про вступ України до ЄС не може бути".

Передісторія:

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