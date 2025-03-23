Венгрия будет блокировать вступление Украины в ЕС из-за "ущемления прав венгров на Закарпатье" – Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз обвинил Украину в ущемлении прав венгерского меньшинства на Закарпатье, заявив, что его страна не позволит Украине присоединиться к Европейскому Союзу, пока вопрос не будет решен.
Источник: Сийярто на своей странице в Facebook
Детали: Сийярто снова обвинил Украину в нарушении прав венгерского меньшинства на Закарпатье, отметив, что украинская власть, несмотря на обещания, "не восстановила права, которые были отобраны в 2015 году".
Прямая речь: "Сегодня я провел телефонный разговор с моей новой австрийской коллегой относительно постоянных нарушений прав венгерской общины на Закарпатье. Я высоко ценю готовность Беате Майнль-Райзингер помочь, однако ситуация остается неизменной: несмотря на постоянные обещания и красивые слова, украинское правительство так и не вернуло венгерской общине те права меньшинств, которые были отобраны с 2015 года.
Таким образом, пока эта печальная ситуация сохраняется, прогресса в переговорах о вступлении Украины в ЕС не может быть".
Предыстория:
- Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера с Украиной и требует расширить перечень требований к Киеву.
- Президент Владимир Зеленский 20 марта призвал ЕС найти инструмент, чтобы преодолеть блокирование Виктора Орбана.
- Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что его страна хочет, чтобы Украина была "буферной зоной" между Россией и ЕС. По словам венгерского министра, возвращение Дональда Трампа в Белый дом означает, что ЕС больше не должен поддерживать Украину оружием или деньгами.