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Венгрия будет блокировать вступление Украины в ЕС из-за "ущемления прав венгров на Закарпатье" – Сийярто

Иван ДьяконовВоскресенье, 23 марта 2025, 04:41
Венгрия будет блокировать вступление Украины в ЕС из-за ущемления прав венгров на Закарпатье – Сийярто
Петер Сийярто. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз обвинил Украину в ущемлении прав венгерского меньшинства на Закарпатье, заявив, что его страна не позволит Украине присоединиться к Европейскому Союзу, пока вопрос не будет решен.

Источник: Сийярто на своей странице в Facebook

Детали: Сийярто снова обвинил Украину в нарушении прав венгерского меньшинства на Закарпатье, отметив, что украинская власть, несмотря на обещания, "не восстановила права, которые были отобраны в 2015 году".

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Прямая речь: "Сегодня я провел телефонный разговор с моей новой австрийской коллегой относительно постоянных нарушений прав венгерской общины на Закарпатье. Я высоко ценю готовность Беате Майнль-Райзингер помочь, однако ситуация остается неизменной: несмотря на постоянные обещания и красивые слова, украинское правительство так и не вернуло венгерской общине те права меньшинств, которые были отобраны с 2015 года.

Таким образом, пока эта печальная ситуация сохраняется, прогресса в переговорах о вступлении Украины в ЕС не может быть".

Предыстория:

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ВенгрияЕС
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