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Ідеолог "Новоросії" заявив, що Росія не має кордонів і поширюватиметься в усіх напрямках – ISW

Іван Д'яконовНеділя, 23 березня 2025, 06:48
Ідеолог Новоросії заявив, що Росія не має кордонів і поширюватиметься в усіх напрямках – ISW
Владислав Сурков і Володимир Путін. Фото: Getty Images

Колишній радник Путіна та головний ідеолог проєкту "Новоросія" Владислав Сурков заявив, що ідеологія "русского мира" не має кордонів тому Росія продовжуватиме поширювати свій вплив у всіх напрямках.

Джерело: ISW

Деталі: Сурков, якого називають ідеологом проєкту "Новоросія", який включав в себе анексію південно-східних регіонів України і Криму, в інтерв’ю французькому виданню L’Express озвучив розширені імперські амбіції Росії. За його словами, ідеологія "русского мира" "не має кордонів" і присутня "скрізь, де є російський вплив".

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Він також заявив, що Росія досягне цієї стратегічної мети, яка, за його словами, не змінилася з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, навіть якщо на цьому шляху будуть "маневри, уповільнення та паузи".

Сурков заявив, що для Росії повернення України до її сфери впливу було метою ще з часів розпаду Радянського Союзу, а Україну назвав "штучним політичним утворенням". 

За його словами, війна Росії в Україні "розділить росіян і антиросіян" і "обмежить" останніх на їхній "історичній території", щоб вони "перестали поширюватися по російській землі".

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Відповідаючи на питання про кордони Росії, Сурков заявив, що ідеологія "русского мира" не має кордонів і існує "скрізь, де є російський вплив" – культурний, військовий, економічний, ідеологічний чи гуманітарний. За його словами, Росія "поширюватиметься в усіх напрямках".

Аналітики Наголошують, що Кремль неодноразово використовував концепцію "русского мира" для виправдання військової інтервенції в колишні радянські республіки, стверджуючи, що території колишнього СРСР і Російської імперії є історичними російськими землями.

Дослівно ISW: "Кремль десятиліттями використовував наратив "русского мира" для виправдання агресії в Україні, Грузії та Молдові, а також для посилення свого впливу на незалежні країни, що колись були колонізовані СРСР і Російською імперією.

Путін та інші російські високопосадовці неодноразово поширювали псевдоісторію, щоб заперечити українську державність і націю, а також неправдиво заявляли, що західні сусіди України мають законні територіальні претензії, намагаючись посіяти розкол між Україною та Європою".

Ключові висновки ISW за 22 березня:

  • Спеціальний посланець президента США на Близькому Сході Стів Віткофф під час інтерв'ю 21 березня без критики повторив низку російських вимог, претензій та виправдань щодо війни в Україні.
  • Близький радник правителя Росії Володимира Путіна Владислав Сурков в інтерв'ю французьким ЗМІ, орієнтованим на західну аудиторію, повторив низку давніх претензій і амбіцій Кремля, які прямо суперечать твердженням Віткоффа.
  • Заяви Суркова відповідають тезам Путіна і вищих російських чиновників, які останнім часом неодноразово заявляли, що Росія має намір взяти Україну під свій контроль і встановити сюзеренітет над сусідніми країнами, щоб послабити Захід і посилити глобальний вплив Росії.
  • Віткофф повторив кілька неправдивих російських заяв щодо статусу українських територій, які Росія незаконно окупувала.
  • Заяви Віткоффа підривають заявлену президентом США Дональдом Трампом бажану кінцеву мету війни в Україні, яка полягає у досягненні тривалого миру, що відповідає інтересам США, України та Європи.
  • Українські війська просунулися вперед під Покровськом, а російські війська – під Сіверськом, Покровськом і на заході Запорізької області.
  • Кремль продовжує вигадувати нові способи використання призовників, щоб збільшити кількість військовослужбовців, придатних до військової служби в майбутньому.

Росіяокупація
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