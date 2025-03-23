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Идеолог "Новороссии" заявил, что Россия не имеет границ и будет расширяться во все стороны – ISW

Иван ДьяконовВоскресенье, 23 марта 2025, 06:48
Идеолог Новороссии заявил, что Россия не имеет границ и будет расширяться во все стороны – ISW
Владислав Сурков и Владимир Путин. Фото: Getty Images

Бывший советник Путина и главный идеолог проекта "Новороссия" Владислав Сурков заявил, что идеология "русского мира" не имеет границ поэтому Россия будет продолжать распространять свое влияние во всех направлениях.

Источник: ISW

Детали: Сурков, которого называют идеологом проекта "Новороссия", который включал в себя аннексию юго-восточных регионов Украины и Крыма, в интервью французскому изданию L'Express озвучил расширенные имперские амбиции России. По его словам, идеология "русского мира" "не имеет границ" и присутствует "везде, где есть российское влияние".

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Он также заявил, что Россия достигнет этой стратегической цели, которая, по его словам, не изменилась с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, даже если на этом пути будут "маневры, замедления и паузы".

Сурков заявил, что для России возвращение Украины в ее сферу влияния было целью еще со времен распада Советского Союза, а Украину назвал "искусственным политическим образованием". 

По его словам, война России в Украине "разделит русских и антирусских" и "ограничит" последних на их "исторической территории", чтобы они "перестали распространяться по русской земле".

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Отвечая на вопрос о границах России, Сурков заявил, что идеология "русского мира" не имеет границ и существует "везде, где есть российское влияние" - культурное, военное, экономическое, идеологическое или гуманитарное. По его словам, Россия "будет распространяться во всех направлениях".

Аналитики отмечают, что Кремль неоднократно использовал концепцию "русского мира" для оправдания военной интервенции в бывшие советские республики, утверждая, что территории бывшего СССР и Российской империи являются историческими российскими землями.

Дословно ISW: "Кремль десятилетиями использовал нарратив „русского мира" для оправдания агрессии в Украине, Грузии и Молдове, а также для усиления своего влияния на независимые страны, которые когда-то были колонизированы СССР и Российской империей.

Путин и другие российские чиновники неоднократно распространяли псевдоисторию, чтобы отрицать украинскую государственность и нацию, а также ложно заявляли, что западные соседи Украины имеют законные территориальные претензии, пытаясь посеять раскол между Украиной и Европой".

Ключевые выводы ISW за 22 марта:

  • Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф во время интервью 21 марта без критики повторил ряд российских требований, претензий и оправданий относительно войны в Украине.
  • Близкий советник правителя России Владимира Путина Владислав Сурков в интервью французским СМИ, ориентированным на западную аудиторию, повторил ряд давних претензий и амбиций Кремля, которые прямо противоречат утверждениям Уиткоффа.
  • Заявления Суркова соответствуют тезисам Путина и высших российских чиновников, которые в последнее время неоднократно заявляли, что Россия намерена взять Украину под свой контроль и установить сюзеренитет над соседними странами, чтобы ослабить Запад и усилить глобальное влияние России.
  • Уиткофф повторил несколько ложных российских заявлений относительно статуса украинских территорий, которые Россия незаконно оккупировала.
  • Заявления Уиткоффа подрывают заявленную президентом США Дональдом Трампом желаемую конечную цель войны в Украине, которая заключается в достижении прочного мира, отвечающего интересам США, Украины и Европы.
  • Украинские войска продвинулись вперед под Покровском, а российские войска - под Северском, Покровском и на западе Запорожской области.
  • Кремль продолжает придумывать новые способы использования призывников, чтобы увеличить количество военнослужащих, пригодных к военной службе в будущем.

Росcияоккупация
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