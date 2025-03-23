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Південна Корея оголосила надзвичайний стан через масштабні лісові пожежі – ЗМІ

Іван Д'яконовНеділя, 23 березня 2025, 07:26
Південна Корея оголосила надзвичайний стан через масштабні лісові пожежі – ЗМІ
Ілюстративне фото: Getty Images

Південна Корея запровадила надзвичайний стан після серії масштабних лісових пожеж у південних регіонах країни. Унаслідок стихійного лиха загинули щонайменше четверо людей, сотні мешканців були змушені залишити свої домівки.

Джерело: Bloomberg

Дослівно: "Пожежники намагалися загасити пожежі, що почалися в п'ятницю 21 березня в південному окрузі Санчхон, а також у щонайменше трьох інших регіонах на півдні Південної Кореї. Лісова служба Кореї повідомила, що пожежа в Санчхоні, яка забрала життя чотирьох і поранила шістьох людей, була локалізована на 25% станом на вечір суботи".

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Деталі: Повідомляється, що для боротьби з вогнем влада мобілізувала сотні рятувальників і десятки спецавтомобілів. Вогонь вже знищив близько 847 гектарів лісу, а з Санчхона довелося евакуювати близько 260 осіб.

Ще близько 620 жителів міста Ульсан і сусідньої провінції Кьонсансан змушені були залишити свої оселі через нові займання, які почалися в суботу, повідомило Міністерство внутрішніх справ і безпеки країни.

Через масштабні пожежі уряд Південної Кореї оголосив надзвичайний стан в південних регіонах для прискореної мобілізації ресурсів та визначив Санчхон як особливо постраждалу зону.

Південна Кореянадзвичайний стан
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