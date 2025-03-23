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Южная Корея объявила чрезвычайное положение из-за масштабных лесных пожаров – СМИ

Иван ДьяконовВоскресенье, 23 марта 2025, 07:26
Южная Корея объявила чрезвычайное положение из-за масштабных лесных пожаров – СМИ
Иллюстративное фото: Getty Images

Южная Корея ввела чрезвычайное положение после серии масштабных лесных пожаров в южных регионах страны. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере четыре человека, сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Источник: Bloomberg

Дословно: "Пожарные пытались потушить пожары, начавшиеся в пятницу 21 марта в южном округе Санчхон, а также в по меньшей мере трех других регионах на юге Южной Кореи. Лесная служба Кореи сообщила, что пожар в Санчхоне, который унес жизни четырех и ранил шесть человек, был локализован на 25% по состоянию на вечер субботы".

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Детали: Сообщается, что для борьбы с огнем власти мобилизовали сотни спасателей и десятки спецавтомобилей. Огонь уже уничтожил около 847 гектаров леса, а из Санчхона пришлось эвакуировать около 260 человек.

Еще около 620 жителей города Ульсан и соседней провинции Кёнсансан вынуждены были покинуть свои жилища из-за новых возгораний, которые начались в субботу, сообщило Министерство внутренних дел и безопасности страны.

Из-за масштабных пожаров правительство Южной Кореи объявило чрезвычайное положение в южных регионах для ускоренной мобилизации ресурсов и определило Санчхон как особо пострадавшую зону.

Южная Кореячрезвычайное положение
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