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Стармер розповів про тиск Білого дому, щоб розкритикувати Зеленського за сварку з Трампом

Іванна Костіна, Роман ПетренкоНеділя, 23 березня 2025, 11:22
Стармер розповів про тиск Білого дому, щоб розкритикувати Зеленського за сварку з Трампом
Зеленський і Трамп, фото: getty images

Прем’єр Британії Кір Стармер розповів, що після сварки в Овальному кабінеті на британську сторону тиснули з Білого дому, очікуючи критичних заяв на адресу Володимира Зеленського.

Джерело: Стармер в інтерв'ю The New York Times, "Європейська правда"

Деталі: Що стосується дій президента США Дональда Трампа – від введення 25-відсоткового тарифу на британську сталь до критики президента України Володимира Зеленського – Стармер сказав, що визнає, що президент спричинив "певний ступінь дезорієнтації". Правильною відповіддю, за його словами, було не піддаватися на його провокації.

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"У день, коли зустріч в Овальному кабінеті між президентом Трампом і президентом Зеленським пройшла не дуже добре, на нас тиснули, щоб ми виступили дуже критично, використовуючи, знаєте, барвисті прикметники, щоб описати те, що відчували інші", – згадує Стармер.

"Я вважав, що краще підняти слухавку і поговорити з обома сторонами, щоб спробувати повернути їх на одну сторінку", – додав він.

Стармер відправив свого радника з національної безпеки Джонатана Пауелла до Києва, щоб порадити Зеленському, як він може налагодити стосунки з Трампом.

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Потім Стармер зателефонував Трампу, щоб повідомити про прогрес у Києві і закласти основу для телефонної розмови між ним і Зеленським. Коли президенти знову розмовляли, Зеленський підтримав миротворчі зусилля Трампа.

28 лютого Зеленський достроково залишив Білий дім після сварки з Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Після сварки британський премʼєр-міністр Кір Стармер заявив, що довіряє президенту України Володимиру Зеленському і не вважає, що він зробив щось погане.

19 березня Зеленський та Трамп поспілкувалися телефоном після того, як американський президент провів переговори із очільником Кремля Путіним.

Після розмови Зеленський розповів, що вони з Трампом домовились обговорити технічні деталі часткового перемирʼя – відмови від ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Перший раунд, невдалий для Трампа. Що змінили для України переговори лідерів Росії та США.

Велика БританіяСШАТрампЗеленський
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