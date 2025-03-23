У Києві та низці областей у понеділок дощі й сильний вітер

У понеділок 24 березня у Києві та низці північних, західних і центральних областей прогнозується дощ, а також сильні пориви вітру.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Деталі: В Україні хмарно. У західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях, вдень і на Чернігівщині та Сумщині дощі, на решті території без опадів.

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Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі місцями в західних областях, вдень в Україні, крім Прикарпаття, Закарпаття та Луганщини, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на сході країни близько 0°, вдень 7-12° тепла, у західних та південно-західних областях 11-16°.

У Києві та області хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с.

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Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°; в Києві вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

У Києві та області пориви вітру 15-18 м/с. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.