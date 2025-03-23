В Киеве и ряде областей в понедельник дожди и сильный ветер

В понедельник 24 марта в Киеве и ряде северных, западных и центральных областей прогнозируется дождь, а также сильные порывы ветра.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Детали: В Украине облачно. В западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях, днем и на Черниговщине и Сумщине дожди, на остальной территории без осадков.

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Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью местами в западных областях, днем в Украине, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганщины, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, на востоке страны около 0°, днем 7-12° тепла, в западных и юго-западных областях 11-16°.

В Киеве и области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с.

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Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 7-12°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.

В Киеве и области порывы ветра 15-18 м/с. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.