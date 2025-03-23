У Херсоні та області через російські атаки поранено 4 цивільних
Неділя, 23 березня 2025, 22:21
У Херсоні та області в неділю внаслідок ворожих атак поранено чотирьох цивільних.
Джерело: Херсонська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, протягом 23 березня 2025 року російські військові обстрілювали населені пункти Херсонської області з артилерії, атакували з БпЛА та FPV-дронів.
Реклама:
Станом на 19:00 відомо про чотирьох поранених внаслідок вибухів у Херсоні, Інгульці та Комишанах.
Всі постраждалі госпіталізовані".