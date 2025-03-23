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В Херсоне и области из-за российских атак ранены 4 гражданских

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 марта 2025, 22:21
В Херсоне и области из-за российских атак ранены 4 гражданских
иллюстративное фото Anadolu via Getty Images

В Херсоне и области в воскресенье в результате вражеских атак ранены четверо гражданских.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, в течение 23 марта 2025 года российские военные обстреливали населенные пункты Херсонской области из артиллерии, атаковали с БпЛА и FPV-дронов.

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По состоянию на 19:00 известно о четырех раненых в результате взрывов в Херсоне, Ингульце и Камышанах.

Все пострадавшие госпитализированы".

ХерсонХерсонская областьвойна
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