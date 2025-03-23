Росіяни масовано атакували ударними БпЛА, на Київщині працювала ППО

У Київській області в неділю пізно ввечері протиповітряна оборона працює по ворожих БпЛА, у низці областей оголошено повітряну тривогу.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація, Повітряні сили ЗСУ

Дослівно ОВА: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО".

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Деталі: Повітряну тривогу через ворожі ударні БпЛА оголошено на більшій частині території України.

карта повітряних тривог станом на 23:37, alerts.in.ua

Станом на 23:18 Повітряні сили повідомляли про рух ударних БпЛА в Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Сумській та Київській областях.

О 23:32 Повітряні сили попередили про застосування ворогом ударних БпЛА у Києві.

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Оновлено: О 1:36 24 березня на Київщині та більшості областей України оголосили відбій повітряної тривоги.