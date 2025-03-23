Росіяни масовано атакували ударними БпЛА, на Київщині працювала ППО
У Київській області в неділю пізно ввечері протиповітряна оборона працює по ворожих БпЛА, у низці областей оголошено повітряну тривогу.
Джерело: Київська обласна військова адміністрація, Повітряні сили ЗСУ
Дослівно ОВА: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО".
Деталі: Повітряну тривогу через ворожі ударні БпЛА оголошено на більшій частині території України.
Станом на 23:18 Повітряні сили повідомляли про рух ударних БпЛА в Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Сумській та Київській областях.
О 23:32 Повітряні сили попередили про застосування ворогом ударних БпЛА у Києві.
Оновлено: О 1:36 24 березня на Київщині та більшості областей України оголосили відбій повітряної тривоги.