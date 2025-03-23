Россияне массированно атаковали ударными БпЛА, на Киевщине работала ПВО

В Киевской области в воскресенье поздно вечером противовоздушная оборона работает по вражеским БпЛА, в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Источник: Киевская областная военная администрация, Воздушные силы ВСУ

Дословно ОВА: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".

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Детали: Воздушная тревога из-за вражеских ударных БпЛА объявлена на большей части территории Украины.

карта воздушных тревог по состоянию на 23:37, alerts.in.ua

По состоянию на 23:18 Воздушные силы сообщали о движении ударных БпЛА в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Киевской областях.

В 23:32 Воздушные силы предупредили о применении врагом ударных БПЛА в Киеве.

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Обновлено: В 1:36 24 марта на Киевщине и большинстве областей Украины объявили отбой воздушной тревоги.