Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Через ворожий обстріл у Запоріжжі сталася пожежа, є постраждала – Федоров

Ольга Глущенко Понеділок, 24 березня 2025, 00:06
Через ворожий обстріл у Запоріжжі сталася пожежа, є постраждала – Федоров
фото: ЗОВА

За хвилину до опівночі 24 березня глава ОВА Запорізької області Іван Федоров повідомив про вибух у Запоріжжі, згодом стало відомо про пожежу через ворожий обстріл і постраждалу жінку.

Джерело: Федоров у соцмережах

Деталі: Вибух у Запоріжжі стався під час оголошеної повітряної тривоги.

Реклама:

Пізніше Федоров повідомив про пожежу внаслідок ворожого обстрілу.

 
фото: Запорізька ОВА

Пряма мова Федорова: "Через ворожий обстріл сталася пожежа. Екстрені служби виїхали на місце".

Оновлено: Пізніше Федоров повідомив про наслідки російської атаки на Запоріжжя.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Федорова: "Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна багатоповерхівок, гараж та приватні будинки, розташовані поблизу".

Деталі: Федоров також зазначив, що через ворожу атаку дістала поранень 54-річна жінка.

Він додав, що медики надали їй необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації постраждала відмовилася.

Пізніше Федоров опублікував більше фото наслідків ворожого удару по Запоріжжю.

 
фото: Запорізька ОВА
 
фото: Запорізька ОВА
 
фото: Запорізька ОВА
 
фото: Запорізька ОВА

Запоріжжяобстрілросійсько-українська війнапожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
інфографікаПонад дві третини українців довіряють Зеленському – КМІС
фотоЗатримана в Молдові Гуцул просить Путіна захистити Гагаузію та домогтися її звільнення з-під варти
відеоВтеча Комарницького: до кордону ексдепутата везли під прикриттям машини "вантаж 200"
Укрзалізниця відновила онлайн-продаж квитків після кібератаки
фото Атака на Дніпро: 3 постраждалих, понівечено підприємства, багатоповерхівки та понад 60 авто
"Нам плювати на вашу думку": Трампістка Тейлор Грін відповіла на запитання журналістки
Усі новини...
Запоріжжя
Рятувальники показали наслідки російської атаки дронів на Запоріжжя і район
Кількість постраждалих від атаки на Запоріжжя зросла до 16
Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 14
Останні новини
12:51
"Укргідрометцентр" прогнозує теплі дні, дощитиме лише на сході та в Карпатах
12:47
Будували на честь Катерини ІІ. Росіяни пошкодили історичну будівлю палацу Потьомкіна в Дніпрі
12:40
Зеленський, Стармер та Макрон провели короткі переговори перед зустріччю "коаліції рішучих"
12:39
Податкова програє суди інтернет-провайдерам
12:25
КМДА заперечує інформацію СБУ про збитки на 60 мільйонів
12:14
Сибіга: нічні атаки РФ свідчать про прагнення Путіна продовжити війну
12:10
В Україні можуть знизитись ціни на 50% ліків
12:05
Акції автовиробників відреагували на нові мита Трампа
11:27
Першу ігрову майку баскетболіста Джордана продали на аукціоні за 4 мільйони доларів
11:21
Зняв прапор РФ і вивісив спіднє: як український підліток висловлював протест у "таборі перевиховання"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: