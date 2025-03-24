Через ворожий обстріл у Запоріжжі сталася пожежа, є постраждала – Федоров
За хвилину до опівночі 24 березня глава ОВА Запорізької області Іван Федоров повідомив про вибух у Запоріжжі, згодом стало відомо про пожежу через ворожий обстріл і постраждалу жінку.
Джерело: Федоров у соцмережах
Деталі: Вибух у Запоріжжі стався під час оголошеної повітряної тривоги.
Пізніше Федоров повідомив про пожежу внаслідок ворожого обстрілу.
Пряма мова Федорова: "Через ворожий обстріл сталася пожежа. Екстрені служби виїхали на місце".
Оновлено: Пізніше Федоров повідомив про наслідки російської атаки на Запоріжжя.
Пряма мова Федорова: "Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна багатоповерхівок, гараж та приватні будинки, розташовані поблизу".
Деталі: Федоров також зазначив, що через ворожу атаку дістала поранень 54-річна жінка.
Він додав, що медики надали їй необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації постраждала відмовилася.
Пізніше Федоров опублікував більше фото наслідків ворожого удару по Запоріжжю.