Через ворожий обстріл у Запоріжжі сталася пожежа, є постраждала – Федоров

За хвилину до опівночі 24 березня глава ОВА Запорізької області Іван Федоров повідомив про вибух у Запоріжжі, згодом стало відомо про пожежу через ворожий обстріл і постраждалу жінку.

Джерело: Федоров у соцмережах

Деталі: Вибух у Запоріжжі стався під час оголошеної повітряної тривоги.

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Пізніше Федоров повідомив про пожежу внаслідок ворожого обстрілу.

фото: Запорізька ОВА

Пряма мова Федорова: "Через ворожий обстріл сталася пожежа. Екстрені служби виїхали на місце".

Оновлено: Пізніше Федоров повідомив про наслідки російської атаки на Запоріжжя.

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Пряма мова Федорова: "Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна багатоповерхівок, гараж та приватні будинки, розташовані поблизу".

Деталі: Федоров також зазначив, що через ворожу атаку дістала поранень 54-річна жінка.

Він додав, що медики надали їй необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації постраждала відмовилася.

Пізніше Федоров опублікував більше фото наслідків ворожого удару по Запоріжжю.

фото: Запорізька ОВА

фото: Запорізька ОВА

фото: Запорізька ОВА