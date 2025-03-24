Из-за вражеского обстрела в Запорожье произошел пожар, есть пострадавшая – Федоров

За минуту до полуночи 24 марта глава ОВА Запорожской области Иван Федоров сообщил о взрыве в Запорожье, впоследствии стало известно о пожаре из-за вражеского обстрела и пострадавшую женщину.

Источник: Федоров в соцсетях

Детали: Взрыв в Запорожье произошел во время объявленной воздушной тревоги.

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Позже Федоров сообщил о пожаре в результате вражеского обстрела.

ФОТО: ЗАПОРОЖСКАЯ ОВА

Прямая речь Федорова: "Из-за вражеского обстрела произошел пожар. Экстренные службы выехали на место".

Прямая речь Федорова: "Из-за вражеского обстрела произошел пожар. Экстренные службы выехали на место".

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Обновлено: Позже Федоров сообщил о последствиях российской атаки на Запорожье.

Прямая речь Федорова: "В результате вражеской атаки на Запорожье, взрывной волной и обломками повреждены окна многоэтажек, гараж и частные дома, расположенные поблизости".

Детали: Федоров также отметил, что из-за вражеской атаки получила ранения 54-летняя женщина.

Он добавил, что медики оказали ей необходимую помощь на месте. От госпитализации пострадавшая отказалась.

Позже Федоров опубликовал больше фото последствий вражеского удара по Запорожью.

ФОТО: ЗАПОРОЖСКАЯ ОВА

ФОТО: ЗАПОРОЖСКАЯ ОВА

ФОТО: ЗАПОРОЖСКАЯ ОВА