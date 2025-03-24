Из-за вражеского обстрела в Запорожье произошел пожар, есть пострадавшая – Федоров
За минуту до полуночи 24 марта глава ОВА Запорожской области Иван Федоров сообщил о взрыве в Запорожье, впоследствии стало известно о пожаре из-за вражеского обстрела и пострадавшую женщину.
Источник: Федоров в соцсетях
Детали: Взрыв в Запорожье произошел во время объявленной воздушной тревоги.
Позже Федоров сообщил о пожаре в результате вражеского обстрела.
Прямая речь Федорова: "Из-за вражеского обстрела произошел пожар. Экстренные службы выехали на место".
Прямая речь Федорова: "Из-за вражеского обстрела произошел пожар. Экстренные службы выехали на место".
Обновлено: Позже Федоров сообщил о последствиях российской атаки на Запорожье.
Прямая речь Федорова: "В результате вражеской атаки на Запорожье, взрывной волной и обломками повреждены окна многоэтажек, гараж и частные дома, расположенные поблизости".
Детали: Федоров также отметил, что из-за вражеской атаки получила ранения 54-летняя женщина.
Он добавил, что медики оказали ей необходимую помощь на месте. От госпитализации пострадавшая отказалась.
Позже Федоров опубликовал больше фото последствий вражеского удара по Запорожью.