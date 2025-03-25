Біля вокзалу в Києві чоловік поранив ножем двох перехожих – поліція
Вівторок, 25 березня 2025, 01:22
Біля залізничного вокзалу в Києві нападник спричинив ножові поранення двом чоловікам.
Джерело: Поліція Києва
Деталі: У повідомленні зазначається, що поліція затримала нападника.
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Дослівно: "Інформація про бійку надійшла до поліції близько 22:00. Попередньо, між двома чоловіками та 36-річним нападником виник словесний конфлікт, під час якого порушник дістав розкладний ніж та декілька разів ударив ним своїх опонентів".
Деталі: Правоохоронці затримали зловмисника поблизу місця вчинення злочину, та вилучили знаряддя злочину – ніж.
У поліції додають, що потерпілих з ножовими пораненнями госпіталізували, їм надається необхідна медична допомога.
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Правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту.