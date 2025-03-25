Возле вокзала в Киеве мужчина ранил ножом двух прохожих – полиция
Вторник, 25 марта 2025, 01:22
Возле железнодорожного вокзала в Киеве нападающий нанес ножевые ранения двум мужчинам.
Источник: Полиция Киева
Детали: В сообщении отмечается, что полиция задержала нападающего.
Реклама:
Дословно: "Информация о драке поступила в полицию около 22:00. Предварительно между двумя мужчинами и 36-летним нападающим возник словесный конфликт, во время которого нарушитель получил раскладной нож и несколько раз ударил им своих оппонентов".
Детали: Правоохранители задержали злоумышленника вблизи места совершения преступления и изъяли орудие преступления – нож.
В полиции добавляют, что пострадавших с ножевыми ранениями госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.
РЕКЛАМА:
Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.