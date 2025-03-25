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Возле вокзала в Киеве мужчина ранил ножом двух прохожих – полиция

Ольга ГлущенкоВторник, 25 марта 2025, 01:22
Возле вокзала в Киеве мужчина ранил ножом двух прохожих – полиция
Центральный железнодорожный вокзал Киева. Фото Укрзализныци

Возле железнодорожного вокзала в Киеве нападающий нанес ножевые ранения двум мужчинам.

Источник: Полиция Киева

Детали: В сообщении отмечается, что полиция задержала нападающего.

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Дословно: "Информация о драке поступила в полицию около 22:00. Предварительно между двумя мужчинами и 36-летним нападающим возник словесный конфликт, во время которого нарушитель получил раскладной нож и несколько раз ударил им своих оппонентов".

Детали: Правоохранители задержали злоумышленника вблизи места совершения преступления и изъяли орудие преступления – нож.

В полиции добавляют, что пострадавших с ножевыми ранениями госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Киевкриминал
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