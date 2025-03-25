Глава Пентагону заперечує витік інформації про військові плани через Signal
Вівторок, 25 березня 2025, 08:45
Міністр оборони США Піт Гегсет запевняє, що чиновники адміністрації Трампа "не переписувалися щодо військових планів" – таку заяву він зробив після скандальної статті головного редактора The Atlantic, якого випадково додали до групи Signal, де посадовці обговорювали авіаудари по хуситах у Ємені.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Гегсета Fox News
Пряма мова міністра: "Ніхто не переписувався щодо військових планів, і це все, що я можу сказати щодо цього".
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Деталі: У своїх перших коментарях щодо цього інциденту глава Пентагону назвав редактора "брехливим" і "дискредитованим так званим журналістом" через те, що той писав критичні репортажі про Трампа.
Передісторія:
- Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг у статті розповів, як його випадково додали до групового чату в Signal, де посадовці адміністрації Трампа обговорювали плани авіаударів по хуситах у Ємені.
- Учасники чату публікували таємну інформацію, зокрема про питання національної безпеки та оперативну розвідку, яку за законом не можна поширювати за межами захищених урядових систем зв’язку.
- Сам Трамп заявив, що йому "нічого не відомо" про матеріал The Atlantic та інцидент із Signal.
- Низка експосадовців у США, дотичних до оборонно-безпекової сфери, називають абсолютно кричущим обговорення топпосадовцями Трампа конфіденційних деталей операції у чаті в Signal.