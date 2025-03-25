Глава Пентагону заперечує витік інформації про військові плани через Signal

Міністр оборони США Піт Гегсет запевняє, що чиновники адміністрації Трампа "не переписувалися щодо військових планів" – таку заяву він зробив після скандальної статті головного редактора The Atlantic, якого випадково додали до групи Signal, де посадовці обговорювали авіаудари по хуситах у Ємені.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Гегсета Fox News

Пряма мова міністра: "Ніхто не переписувався щодо військових планів, і це все, що я можу сказати щодо цього".

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Деталі: У своїх перших коментарях щодо цього інциденту глава Пентагону назвав редактора "брехливим" і "дискредитованим так званим журналістом" через те, що той писав критичні репортажі про Трампа.

Передісторія: