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Глава Пентагону заперечує витік інформації про військові плани через Signal

Уляна Кричковська, Ірина БалачукВівторок, 25 березня 2025, 08:45
Глава Пентагону заперечує витік інформації про військові плани через Signal
Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото Getty images

Міністр оборони США Піт Гегсет запевняє, що чиновники адміністрації Трампа "не переписувалися щодо військових планів" – таку заяву він зробив після скандальної статті головного редактора The Atlantic, якого випадково додали до групи Signal, де посадовці обговорювали авіаудари по хуситах у Ємені.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Гегсета Fox News 

Пряма мова міністра: "Ніхто не переписувався щодо військових планів, і це все, що я можу сказати щодо цього".

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Деталі: У своїх перших коментарях щодо цього інциденту глава Пентагону назвав редактора "брехливим" і "дискредитованим так званим журналістом" через те, що той писав критичні репортажі про Трампа. 

Передісторія:

  • Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг у статті розповів, як його випадково додали до групового чату в Signal, де посадовці адміністрації Трампа обговорювали плани авіаударів по хуситах у Ємені.
  • Учасники чату публікували таємну інформацію, зокрема про питання національної безпеки та оперативну розвідку, яку за законом не можна поширювати за межами захищених урядових систем зв’язку.
  • Сам Трамп заявив, що йому "нічого не відомо" про матеріал The Atlantic та інцидент із Signal.
  • Низка експосадовців у США, дотичних до оборонно-безпекової сфери, називають абсолютно кричущим обговорення топпосадовцями Трампа конфіденційних деталей операції у чаті в Signal.

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