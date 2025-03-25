Глава Пентагона отрицает утечку информации о военных планах через Signal
Вторник, 25 марта 2025, 08:45
Министр обороны США Пит Гегсет уверяет, что чиновники администрации Трампа "не переписывались относительно военных планов" – такое заявление он сделал после скандальной статьи главного редактора The Atlantic, которого случайно добавили в группу Signal, где чиновники обсуждали авиаудары по хуситам в Йемене.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Гегсета Fox News
Прямая речь министра: "Никто не переписывался относительно военных планов, и это все, что я могу сказать по этому поводу".
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Детали: В своих первых комментариях по этому инциденту глава Пентагона назвал редактора "лживым" и "дискредитированным так называемым журналистом" из-за того, что тот писал критические репортажи о Трампе.
Предыстория:
- Главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг в статье рассказал, как его случайно добавили к групповому чату в Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене.
- Участники чата публиковали секретную информацию, в частности о вопросах национальной безопасности и оперативной разведке, которую по закону нельзя распространять за пределами защищенных правительственных систем связи.
- Сам Трамп заявил, что ему "ничего не известно " о материале The Atlantic и инциденте с Signal.
- Ряд экс-чиновников в США, имеющих отношение к оборонно-безопасной сфере, называют абсолютно вопиющим обсуждение топ-чиновниками Трампа конфиденциальных деталей операции в чате в Signal.