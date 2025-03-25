Глава Пентагона отрицает утечку информации о военных планах через Signal

Министр обороны США Пит Гегсет уверяет, что чиновники администрации Трампа "не переписывались относительно военных планов" – такое заявление он сделал после скандальной статьи главного редактора The Atlantic, которого случайно добавили в группу Signal, где чиновники обсуждали авиаудары по хуситам в Йемене.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Гегсета Fox News

Прямая речь министра: "Никто не переписывался относительно военных планов, и это все, что я могу сказать по этому поводу".

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Детали: В своих первых комментариях по этому инциденту глава Пентагона назвал редактора "лживым" и "дискредитированным так называемым журналистом" из-за того, что тот писал критические репортажи о Трампе.

Предыстория: