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Глава Пентагона отрицает утечку информации о военных планах через Signal

Уляна Кричковская, Ирина БалачукВторник, 25 марта 2025, 08:45
Глава Пентагона отрицает утечку информации о военных планах через Signal
Министр обороны США Пит Хэгсет. Фото Getty images

Министр обороны США Пит Гегсет уверяет, что чиновники администрации Трампа "не переписывались относительно военных планов" – такое заявление он сделал после скандальной статьи главного редактора The Atlantic, которого случайно добавили в группу Signal, где чиновники обсуждали авиаудары по хуситам в Йемене.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Гегсета Fox News

Прямая речь министра: "Никто не переписывался относительно военных планов, и это все, что я могу сказать по этому поводу".

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Детали: В своих первых комментариях по этому инциденту глава Пентагона назвал редактора "лживым" и "дискредитированным так называемым журналистом" из-за того, что тот писал критические репортажи о Трампе.

Предыстория:

  • Главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг в статье рассказал, как его случайно добавили к групповому чату в Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене.
  • Участники чата публиковали секретную информацию, в частности о вопросах национальной безопасности и оперативной разведке, которую по закону нельзя распространять за пределами защищенных правительственных систем связи.
  • Сам Трамп заявил, что ему "ничего не известно " о материале The Atlantic и инциденте с Signal.
  • Ряд экс-чиновников в США, имеющих отношение к оборонно-безопасной сфере, называют абсолютно вопиющим обсуждение топ-чиновниками Трампа конфиденциальных деталей операции в чате в Signal.

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