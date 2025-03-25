Німеччина запровадила санкції проти посадовців, причетних до придушення протестів у Грузії

Німеччина запровадила додаткові санкції проти грузинських посадовців, відповідальних за придушення протестів, які тривають майже три місяці на підтримку європейського курсу країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Німеччини

Деталі: У МЗС країни заявили, що майже три місяці жителі Грузії протестують, виступаючи за майбутнє в Європейському Союзі і проти курсу керівництва країни.

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"Вони продовжують зіштовхуватися із залякуванням, арештами і насильством. Сьогодні Німеччина ввела додаткові заборони на в'їзд у країну для низки посадових осіб, відповідальних за придушення протестів у Грузії", – повідомили у зовнішньополітичному відомстві Німеччини.

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