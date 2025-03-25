Німеччина запровадила санкції проти посадовців, причетних до придушення протестів у Грузії
Вівторок, 25 березня 2025, 09:43
Німеччина запровадила додаткові санкції проти грузинських посадовців, відповідальних за придушення протестів, які тривають майже три місяці на підтримку європейського курсу країни.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Німеччини
Деталі: У МЗС країни заявили, що майже три місяці жителі Грузії протестують, виступаючи за майбутнє в Європейському Союзі і проти курсу керівництва країни.
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"Вони продовжують зіштовхуватися із залякуванням, арештами і насильством. Сьогодні Німеччина ввела додаткові заборони на в'їзд у країну для низки посадових осіб, відповідальних за придушення протестів у Грузії", – повідомили у зовнішньополітичному відомстві Німеччини.
Нагадаємо:
- У грудні Британія і США оголосили санкції проти міністра внутрішніх справ Грузії та інших представників силових структур.
- 27 січня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу ухвалили рішення щодо припинення дії безвізового режиму для власників грузинських дипломатичних паспортів.
- Словаччина та Угорщина виступили проти, проте це не вплинуло на результат, оскільки для ухвалення рішення потрібна лише кваліфікована більшість.
- Призупинення безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії буде радше символічним, оскільки грузинські посадовці мають, окрім дипломатичних, і звичайні паспорти. А за ними безвіз діятиме і далі.