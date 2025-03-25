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Германия ввела санкции против чиновников, причастных к подавлению протестов в Грузии

Уляна Кричковская, Степан ГафткоВторник, 25 марта 2025, 09:43
Германия ввела санкции против чиновников, причастных к подавлению протестов в Грузии
Фото: Getty Images

Германия ввела дополнительные санкции против грузинских чиновников, ответственных за подавление протестов, которые продолжаются почти три месяца в поддержку европейского курса страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Германии

Детали: В МИД страны заявили, что почти три месяца жители Грузии протестуют, выступая за будущее в Европейском Союзе и против курса руководства страны.

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"Они продолжают сталкиваться с запугиванием, арестами и насилием. Сегодня Германия ввела дополнительные запреты на въезд в страну для ряда должностных лиц, ответственных за подавление протестов в Грузии", – сообщили во внешнеполитическом ведомстве Германии.

Напомним:

  • В декабре Великобритания и США объявили санкции против министра внутренних дел Грузии и других представителей силовых структур.
  • 27 января министры иностранных дел стран Европейского Союза приняли решение о прекращении действия безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических паспортов.
  • Словакия и Венгрия выступили против, однако это не повлияло на результат, поскольку для принятия решения требуется лишь квалифицированное большинство.
  • Приостановление безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов Грузии будет скорее символическим, поскольку грузинские чиновники имеют, кроме дипломатических, и обычные паспорта. А по ним безвиз будет действовать и дальше.

ЕвропаГрузияГерманиясанкции
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