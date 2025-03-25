Германия ввела санкции против чиновников, причастных к подавлению протестов в Грузии

Германия ввела дополнительные санкции против грузинских чиновников, ответственных за подавление протестов, которые продолжаются почти три месяца в поддержку европейского курса страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Германии

Детали: В МИД страны заявили, что почти три месяца жители Грузии протестуют, выступая за будущее в Европейском Союзе и против курса руководства страны.

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"Они продолжают сталкиваться с запугиванием, арестами и насилием. Сегодня Германия ввела дополнительные запреты на въезд в страну для ряда должностных лиц, ответственных за подавление протестов в Грузии", – сообщили во внешнеполитическом ведомстве Германии.

Напомним: