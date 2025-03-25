Більшість поляків не зацікавлені у базовому військовому вишколі – опитування

Понад половина громадян Польщі не планують проходити базовий військовий вишкіл, який уряд хоче зробити доступним для всіх охочих, про це свідчать результати опитування Opinia24.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на результати опитування Opinia24 для RMF FM

Деталі: Дослідження громадської думки провели після оголошення прем’єра Дональда Туска та міністра оборони щодо організації широкодоступних базових вишколів для усіх охочих.

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Туск зазначив, що серед поляків точно багато людей, готових захищати свою країну, і важливо, щоб держава забезпечила можливості для отримання таких знань і навичок. Він заявив, що до 2027 року Польща має бути спроможна навчати 100 тисяч добровольців щорічно.

Респондентів запитали, чи були б вони зацікавлені пройти вишкіл, коли можливість з’явиться.

Ствердно відповіли 35%, з яких 14% сказали, що однозначно зацікавлені, і 21% – скоріше зацікавлені.

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Водночас 54% сказали, що не планують йти на навчання, з яких 33% "точно ні", і 21% "скоріше ні".

Серед опитаних чоловіків однозначну зацікавленість у вишколі висловили 18% і 23% сказали, що подумають над участю.

Серед жінок однозначно ствердну відповідь дали 10%.

За віковими групами, найбільша частка охочих з’їздити на вишкіл – серед 50-59 річних.

За політичними симпатіями також простежуються відмінності. Так, серед прихильників опозиційної партії "Право і справедливість" про зацікавленість вишколом сказали 15%, серед прихильників "Громадянської платформи" – 21%. Найвищою виявилась серед прихильників коаліційного блоку "Третій шлях" – там планують або скоріше планують скористатись такою можливістю сукупно 50% респондентів.

Всього опитали 1000 повнолітніх осіб у період з 17 по 21 березня.

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