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Большинство поляков не заинтересованы в базовой военной подготовке – опрос

Мария Емец, Степан ГафткоВторник, 25 марта 2025, 10:03
Большинство поляков не заинтересованы в базовой военной подготовке – опрос
Фото: Getty Images

Более половины граждан Польши не планируют проходить базовую военную подготовку, которую правительство хочет сделать доступной для всех желающих, об этом свидетельствуют результаты опроса Opinia24.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты опроса Opinia24 для RMF FM

Детали: Исследование общественного мнения провели после объявления премьера Дональда Туска и министра обороны по организации широкодоступных базовых тренировок для всех желающих.

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Туск отметил, что среди поляков точно много людей, готовых защищать свою страну, и важно, чтобы государство обеспечило возможности для получения таких знаний и навыков. Он заявил, что к 2027 году Польша должна быть способна обучать 100 тысяч добровольцев ежегодно.

Респондентов спросили, были бы они заинтересованы пройти обучение, когда возможность появится.

Утвердительно ответили 35%, из которых 14% сказали, что однозначно заинтересованы, и 21% – скорее заинтересованы.

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В то же время 54% сказали, что не планируют идти на учебу, из которых 33% "точно нет", и 21% "скорее нет".

Среди опрошенных мужчин однозначную заинтересованность в подготовке выразили 18% и 23% сказали, что подумают над участием.

Среди женщин однозначно утвердительный ответ дали 10%.

По возрастным группам, наибольшая доля желающих съездить на обучение – среди 50-59 летних.

По политическим симпатиям также прослеживаются различия. Так, среди сторонников оппозиционной партии "Право и справедливость" о заинтересованности подготовкой сказали 15%, среди сторонников "Гражданской платформы" – 21%. Самой высокой оказалась среди сторонников коалиционного блока "Третий путь" – там планируют или скорее планируют воспользоваться такой возможностью совокупно 50% респондентов.

Всего опросили 1000 совершеннолетних лиц в период с 17 по 21 марта.

Напомним:

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