Українці позитивно ставляться до 30-денного перемир’я, але категорично проти вимог Росії – КМІС

77% українців позитивно сприймають пропозицію щодо 30-денного тимчасового перемир’я, водночас 79% опитаних вважають категорично неприйнятними умови, які Росія висунула для припинення вогню.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 12-22 березня

Деталі: Соціологи зазначають, що опитуваним пропонували 6 трактувань ідеї 30-денного перемир’я, серед яких 3 умовно позитивні для України і 3 – умовно негативні. Респондент мав обрати одну відповідь.

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Дослівно КМІС: "Абсолютна більшість українців – 77% – мають позитивне трактування цієї пропозиції. Найчастіше респонденти (47% з 77%) говорили, що це – спосіб показати, що Росія не хоче миру або що Росія порушує домовленості. Крім цього, 12% говорять про спосіб розблокувати військову допомогу. Решта 18% називають це насамперед кроком до завершення війни на прийнятних для України вимогах".

Деталі: Лише 17% обрали один із трьох негативних варіантів: зокрема, 8% вважають це помилковим кроком, який ослабить Україну та 7% – кроком відчаю української влади через складну ситуацію на фронті. 2% опитаних пропозицію про 30-денне перемир’я сприймають як крок до капітуляції України.

Інфографіка КМІС

Після телефонної розмови президента США Дональда Трампа і глави РФ Володимира Путіна, соціологи поставили українцям питання про ставлення до озвучених керівником Кремля вимог для припинення вогню. Путін вимагав припинити мобілізацію в Україні, припинити постачання Заходом зброї та надання розвідданих Києву.

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Дослівно КМІС: "Для абсолютної більшості українців – 79% – російські вимоги для припинення вогню є категорично неприйнятними. Готові прийняти їх – 16% (з яких для 14% це є важким варіантом)".

Соціологи акцентують, що абсолютна більшість у всіх регіонах України відкидають вимоги Путіна (80-81% на Заході, у Центрі і на Півдні та 64% на Сході).

Інфографіка КМІС

Також 62% опитаних заявили, що вони категорично не підтримають тимчасове припинення вогню, якщо воно не буде супроводжуватися жодними гарантіями безпеки.

"Якщо ж Україна отримає принаймні певні гарантії безпеки, то більше половини українців (хоча і неохоче) підтримають припинення вогню. При цьому різниця між різними варіантами гарантій (з точки зору підтримки від української громадськості) – доволі незначна", – зазначають у КМІС.

Зокрема, варіант з розміщенням західних миротворців для припинення вогню підтримують 60% опитаних, а категорично проти – 34%.

Якщо гарантією безпеки буде членство в НАТО, то 58% українців підтримають припинення вогню, а 32% будуть категорично проти.

Якщо ж зросте підтримка Сил оборони України (більше ППО, літаків тощо), то 56% підтримають припинення вогню і 35% будуть категорично проти.

Інфографіка КМІС

Дослідження тривало з 12 по 22 березня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 326 осіб у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України, які контролює уряд України. До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводили серед громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 3,5% для показників, близьких до 50%, 3,1% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,6% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи вважають, отримані результати все одно дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.