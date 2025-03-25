Украинцы положительно относятся к 30-дневному перемирию, но категорически против требований России – КМИС

77% украинцев положительно воспринимают предложение о 30-дневном временном перемирии, в то же время 79% опрошенных считают категорически неприемлемыми условия, которые Россия выдвинула для прекращения огня.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 12-22 марта

Детали: Социологи отмечают, что опрашиваемым предлагали 6 трактовок идеи 30-дневного перемирия, среди которых 3 условно положительные для Украины и 3 – условно негативные. Респондент должен был выбрать один ответ.

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Дословно КМИС: "Абсолютное большинство украинцев – 77% – имеют положительную трактовку этого предложения. Чаще всего респонденты (47% из 77%) говорили, что это – способ показать, что Россия не хочет мира или что Россия нарушает договоренности. Кроме этого, 12% говорят о способе разблокировать военную помощь. Остальные 18% называют это прежде всего шагом к завершению войны на приемлемых для Украины требованиях".

Детали: Только 17% выбрали один из трех негативных вариантов: в частности, 8% считают это ошибочным шагом, который ослабит Украину и 7% – шагом отчаяния украинской власти из-за сложной ситуации на фронте. 2% опрошенных предложение о 30-дневном перемирии воспринимают как шаг к капитуляции Украины.

ИНФОГРАФИКА КМИС

После телефонного разговора президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина, социологи задали украинцам вопрос об отношении к озвученным руководителем Кремля требованиям для прекращения огня. Путин требовал прекратить мобилизацию в Украине, прекратить поставки Западом оружия и предоставление разведданных Киеву.

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Дословно КМИС: "Для абсолютного большинства украинцев – 79% – российские требования для прекращения огня категорически неприемлемы. Готовы принять их –16% (из которых для 14% это является трудным вариантом)".

Социологи акцентируют, что абсолютное большинство во всех регионах Украины отвергают требования Путина (80-81% на Западе, в Центре и на Юге и 64% на Востоке).

ИНФОГРАФИКА КМИС

Также 62% опрошенных заявили, что они категорически не поддержат временное прекращение огня, если оно не будет сопровождаться никакими гарантиями безопасности.

"Если же Украина получит по крайней мере определенные гарантии безопасности, то более половины украинцев (хотя и неохотно) поддержат прекращение огня. При этом разница между различными вариантами гарантий (с точки зрения поддержки от украинской общественности) – довольно незначительная", – отмечают в КМИС.

В частности, вариант с размещением западных миротворцев для прекращения огня поддерживают 60% опрошенных, а категорически против – 34%.

Если гарантией безопасности будет членство в НАТО, то 58% украинцев поддержат прекращение огня, а 32% будут категорически против.

Если же возрастет поддержка Сил обороны Украины (больше ПВО, самолетов и т.д.), то 56% поддержат прекращение огня и 35% будут категорически против.

ИНФОГРАФИКА КМИС

Исследование проходило с 12 по 22 марта. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 326 человек в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, которые контролирует правительство Украины. В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводили среди граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 3,5% для показателей, близких к 50%, 3,1% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,6% -- для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи считают, полученные результаты все равно позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.