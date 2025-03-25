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Зеленський у середу приїде до Франції на зустріч з Макроном – Єлисейський палац

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловВівторок, 25 березня 2025, 14:42
Зеленський у середу приїде до Франції на зустріч з Макроном – Єлисейський палац
Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, фото: Getty Images

Єлисейський палац повідомив, що президент Володимир Зеленський відвідає Францію ввечері у середу, 26 березня, його прийме французький візаві Емманюель Макрон.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Le Monde

Деталі: Повідомляється, що Макрон прийме Зеленського 26 березня ввечері для підготовки до безпекового саміту, який відбудеться у четвер, 27 березня.

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"Глава держави підтвердить президенту Зеленському, що Франція зробить продовження та посилення військової та фінансової підтримки України своїм ключовим пріоритетом", – йдеться у заяві Єлисейського палацу.

Ще 21 березня Макрон повідомив, що саміт "коаліції охочих" щодо України відбудеться 27 березня у Парижі, за участю Зеленського.

Так звана "коаліція рішучих", яка готує підґрунтя для гарантування майбутнього повоєнного врегулювання, зустрілася на початку березня в Лондоні.

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З того часу відбулися декілька зустрічей коаліції у різних форматах. Зокрема, 15 березня на околицях Лондона зустрілись військові керівники, щоб обговорити плани щодо введення в Україну міжнародних сил.

За даними агентства Bloomberg, Франція і Британія ведуть переговори між 37 країнами щодо формування "коаліції рішучих" для України в разі досягнення мирного врегулювання. 

МакронЗеленський
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