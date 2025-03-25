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Зеленский в среду приедет во Францию на встречу с Макроном – Елисейский дворец

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловВторник, 25 марта 2025, 14:42
Зеленский в среду приедет во Францию на встречу с Макроном – Елисейский дворец
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, фото: Getty Images

Елисейский дворец сообщил, что президент Владимир Зеленский посетит Францию вечером в среду, 26 марта, его примет французский визави Эмманюэль Макрон.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde

Детали: Сообщается, что Макрон примет Зеленского 26 марта вечером для подготовки к саммиту по безопасности, который состоится в четверг, 27 марта.

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"Глава государства подтвердит президенту Зеленскому, что Франция сделает продолжение и усиление военной и финансовой поддержки Украины своим ключевым приоритетом", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Еще 21 марта Макрон сообщил, что саммит "коалиции решительных" по Украине состоится 27 марта в Париже, с участием Зеленского.

Так называемая "коалиция решительных", которая готовит основу для обеспечения будущего послевоенного урегулирования, встретилась в начале марта в Лондоне.

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С тех пор состоялись несколько встреч коалиции в разных форматах. В частности, 15 марта в окрестностях Лондона встретились военные руководители, чтобы обсудить планы по введению в Украину международных сил.

По данным агентства Bloomberg, Франция и Великобритания ведут переговоры между 37 странами по формированию "коалиции решительных" для Украины в случае достижения мирного урегулирования.

МакронЗеленский
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