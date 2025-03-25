WSJ: Трамп поклав вину за скандал з чатом у Signal на свого радника Волца

Президент США Дональд Трамп покладає вину за скандал довкола обговорення топпосадовцями конфіденційних деталей операції у чаті в Signal на свого радника з нацбезпеки Майка Волца.

Джерело: "Європейська правда", The Wall Street Journal з посиланням на посадовців адміністрації

Деталі: Представники адміністрації заявили, що президент Трамп був розчарований цим епізодом і спрямував свій гнів на Волца.

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Але не було зрозуміло, чи буде він звільняти свого радника з національної безпеки, сказали посадовці.

За словами одного з посадовців, у понеділок Трамп запитав помічників, як Волц міг бути таким недбалим.

"Президент Трамп, як і раніше, повністю довіряє своїй команді з національної безпеки, включаючи Волца", – заявила речниця Білого дому Кароліна Левітт.

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Нагадаємо, головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг у матеріалі в понеділок розповів, як його випадково додали до групового чату в Signal, де посадовці адміністрації Трампа обговорювали плани авіаударів по хуситах у Ємені.

Учасники чату публікували таємну інформацію, зокрема про питання національної безпеки та оперативну розвідку, яку за законом не можна поширювати за межами захищених урядових систем звʼязку.

Інформація про цей інцидент спричинила скандал і запитання з приводу того, чи розуміють у команді Трампа правила поводження з таємною інформацією.

Міністр оборони США Піт Гегсет після оприлюднення фактів заявив, що "ніхто не переписувався щодо військових планів" і назвав редактора The Atlantic "дискредитованим так званим журналістом".

Спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає, що топпосадовці, які обговорювали у чаті в Signal конфіденційні деталі операції, не будуть притягнені до дисциплінарної відповідальності.