WSJ: Трамп возложил вину за скандал с чатом в Signal на своего советника Уолтца

Президент США Дональд Трамп возлагает вину за скандал вокруг обсуждения топ-чиновниками конфиденциальных деталей операции в чате в Signal на своего советника по нацбезопасности Майка Уолтца.

Источник: "Европейская правда", The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц администрации

Детали: Представители администрации заявили, что президент Трамп был разочарован этим эпизодом и направил свой гнев на Уолтца.

Реклама:

Но не было понятно, будет ли он увольнять своего советника по национальной безопасности, сказали чиновники.

По словам одного из чиновников, в понедельник Трамп спросил помощников, как Уолц мог быть таким небрежным.

"Президент Трамп по-прежнему полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, включая Уолца", – заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт.

РЕКЛАМА:

Напомним, главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг в материале в понедельник рассказал, как его случайно добавили к групповому чату в Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене.

Участники чата публиковали секретную информацию, в частности о вопросах национальной безопасности и оперативной разведке, которую по закону нельзя распространять за пределами защищенных правительственных систем связи.

Информация об этом инциденте вызвала скандал и вопросы по поводу того, понимают ли в команде Трампа правила обращения с секретной информацией.

Министр обороны США Пит Хегсет после обнародования фактов заявил, что "никто не переписывался о военных планах" и назвал редактора The Atlantic "дискредитированным так называемым журналистом".

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон считает, что топ-чиновники, которые обсуждали в чате в Signal конфиденциальные детали операции, не будут привлечены к дисциплинарной ответственности.