Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

WSJ: Трамп возложил вину за скандал с чатом в Signal на своего советника Уолтца

Иванна Костина, Александр ШумилинВторник, 25 марта 2025, 15:33
WSJ: Трамп возложил вину за скандал с чатом в Signal на своего советника Уолтца
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп возлагает вину за скандал вокруг обсуждения топ-чиновниками конфиденциальных деталей операции в чате в Signal на своего советника по нацбезопасности Майка Уолтца.

Источник: "Европейская правда", The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц администрации

Детали: Представители администрации заявили, что президент Трамп был разочарован этим эпизодом и направил свой гнев на Уолтца.

Реклама:

Но не было понятно, будет ли он увольнять своего советника по национальной безопасности, сказали чиновники.

По словам одного из чиновников, в понедельник Трамп спросил помощников, как Уолц мог быть таким небрежным.

"Президент Трамп по-прежнему полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, включая Уолца", – заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт.

РЕКЛАМА:

Напомним, главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг в материале в понедельник рассказал, как его случайно добавили к групповому чату в Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене.

Участники чата публиковали секретную информацию, в частности о вопросах национальной безопасности и оперативной разведке, которую по закону нельзя распространять за пределами защищенных правительственных систем связи.

Информация об этом инциденте вызвала скандал и вопросы по поводу того, понимают ли в команде Трампа правила обращения с секретной информацией.

Министр обороны США Пит Хегсет после обнародования фактов заявил, что "никто не переписывался о военных планах" и назвал редактора The Atlantic "дискредитированным так называемым журналистом".

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон считает, что топ-чиновники, которые обсуждали в чате в Signal конфиденциальные детали операции, не будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоСхема "яиц по 17 гривен": НАБУ и САП разоблачили в Минобороны хищения более 733 млн грн
инфографикаВ Киеве на выходные остановят движение поездов метро между станциями "Лесная" и "Днепр"
фотоТеракт в отделении полиции в Одесской области: задержан подозреваемый в изготовлении взрывчатки
Закон один для всех: Макрон впервые прокомментировал обвинительный приговор Ле Пен
Правительство расширило список предприятий, работников которых можно бронировать
видео"Женщины отбивали от ТЦК": во Львове произошел новый конфликт с военными
Все новости...
Трамп
Нефть стабильна несмотря на заявления Трампа
В Конгрессе США требуют расследования относительно попадания журналиста в чат администрации Трампа
Трамп назвал визит делегации США в Гренландию "дружелюбием"
Последние новости
17:33
Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу: трое погибших, один раненый
17:33
В Украине ликвидировали последнюю МСЭК
17:30
В НАТО говорят о необратимости членства Украины в Альянсе: решение остается в силе
17:29
"Львовские круассаны" выходят на рынок Южной Кореи
17:15
В Швеции выступал украинский балет, который оказался русским – расследование
17:15
"Укрэнерго" допустило 10 компаний к конкурсу по строительству генерирующей мощности
17:05
Представителя Путина ждут в Белом доме уже 2 апреля – СМИ
16:58
"Евросолидарность" жалуется, что ОП не пускает Порошенко в США
16:53
В Украине запретили маскировать лекарства под диетические добавки: президент подписал закон
16:53
футболГол Кевина позволил "Шахтеру" выбить "Александрию" и выйти в полуфинал Кубка Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: