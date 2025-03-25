Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Зеленський привітав СБУ з 33-річчям і присвоїв звання бригадного генерала двом полковникам

Валентина РоманенкоВівторок, 25 березня 2025, 15:56
Зеленський привітав СБУ з 33-річчям і присвоїв звання бригадного генерала двом полковникам
фото ОП

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала начальникам управлінь Служби безпеки України у Миколаївській та Сумській областях і відзначив нагородами представників спецслужби до 33-ї річниці СБУ.

Джерело: укази глави держави від 25 березня, Офіс президента, пресслужба СБУ

Дослівно документи: "Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Лисененку Миколі Володимировичу – начальнику Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.

Реклама:

Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Красношапці Олегу Юрійовичу – начальнику Управління Служби безпеки України в Сумській області".

Деталі: 25 березня 2025 року виповнилося 33 роки з дня створення спецслужби незалежної України.

З цієї нагоди президент зустрівся зі співробітниками СБУ, відзначив їх державними нагородами та присвоїв вищі офіцерські звання.

РЕКЛАМА:

У своєму привітанні Зеленський зазначив, що за роки цієї війни СБУ "стала справді бойовою спецслужбою, дуже результативною, дуже сильною". Глава держави нагадав, що воїни СБУ задіяні на всіх ділянках оборони – від Курщини та Харківщини до всіх найбільш гарячих точок фронту на Донеччині й на півдні нашої держави.

Президент відзначив результати СБУ та інших органів Сил безпеки й оборони України в битві за Чорне море. Крім того, Зеленський наголосив на бойових результатах СБУ щодо російської нафтопереробної галузі та відзначив зусилля спецслужби в захисті внутрішньої ситуації в Україні.

Своєю чергою очільник СБУ Василь Малюк у привітанні наголосив, що пріоритетом спецслужби залишається знищення якомога більше ворогів і звільнення української землі.

Пряма мова Малюка: "Українці робили це вже багато разів: тільки змінювали козацькі шаблі на сучасну зброю та FPV-дрони. Маємо гарну генетичну памʼять, помножену на жагу до волі і ненависть до російських катів. А ще – бажання помститися за загиблих побратимів і зробити довічне щеплення "від московитів" для нащадків".

СБУЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото Не хотів віддавати борг – поліція затримала підозрюваного у вбивстві ексзаступника мера Кам’янського
фотоУ Львові правоохоронці знешкодили 2-х "гастролерів", які планували підірвати відділок поліції
Вступ до ЄС: в Україні запустили програму Ukraine2EU для підтримки євроінтеграції
Представник Путіна поїде у Вашингтон на зустріч з Віткоффом – ЗМІ
фотоУ Запорізькій області російський дрон влучив в автомобілі: є загиблий і поранені
Сенатор-демократ розкритикував Трампа у рекордній промові тривалістю понад 25 годин
Усі новини...
СБУ
Сумка з вибухівкою і гайками: двоє закарпатців планували підірвати авто військового – СБУ
СБУ затримала російського агента, який коригував вогонь по підрозділах на Курщині
СБУ: В Одесі затримали жінку, яка шпигувала для ФСБ, прикриваючись власною дитиною
Останні новини
12:09
США запроваджують мита на автомобілі. На скільки зростуть ціни на машини
12:09
Росіяни вбили матір на очах у сина: що відомо про двох українських дітей, яких врятували з окупації
12:09
Колишній напарник Ферстаппена може повернутись у Формулу-1
11:46
Під час розкопок у Помпеях знайшли дві великі статуї: одна з них зображує впливову жрицю
11:39
Президентські рейтинги в Румунії: ультраправий кандидат лідирує, але програє у другому турі
11:35
фото Не хотів віддавати борг – поліція затримала підозрюваного у вбивстві ексзаступника мера Кам’янського
11:31
В Україні ціни на сири не знижуються через націнки торгівельних мереж
11:28
Росія скинула майже 50 авіабомб на Сумщину за добу – Зеленський
11:13
Президентські перегони у Польщі: антиукраїнський кандидат втрачає підтримку виборців
11:08
Google попередив, що північнокорейські ІТ-працівники націлились на Європу та видають себе за українців
Усі новини...
Реклама:
Реклама: