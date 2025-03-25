Зеленський привітав СБУ з 33-річчям і присвоїв звання бригадного генерала двом полковникам

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала начальникам управлінь Служби безпеки України у Миколаївській та Сумській областях і відзначив нагородами представників спецслужби до 33-ї річниці СБУ.

Джерело: укази глави держави від 25 березня, Офіс президента, пресслужба СБУ

Дослівно документи: "Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Лисененку Миколі Володимировичу – начальнику Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.

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Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Красношапці Олегу Юрійовичу – начальнику Управління Служби безпеки України в Сумській області".

Деталі: 25 березня 2025 року виповнилося 33 роки з дня створення спецслужби незалежної України.

З цієї нагоди президент зустрівся зі співробітниками СБУ, відзначив їх державними нагородами та присвоїв вищі офіцерські звання.

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У своєму привітанні Зеленський зазначив, що за роки цієї війни СБУ "стала справді бойовою спецслужбою, дуже результативною, дуже сильною". Глава держави нагадав, що воїни СБУ задіяні на всіх ділянках оборони – від Курщини та Харківщини до всіх найбільш гарячих точок фронту на Донеччині й на півдні нашої держави.

Президент відзначив результати СБУ та інших органів Сил безпеки й оборони України в битві за Чорне море. Крім того, Зеленський наголосив на бойових результатах СБУ щодо російської нафтопереробної галузі та відзначив зусилля спецслужби в захисті внутрішньої ситуації в Україні.

Своєю чергою очільник СБУ Василь Малюк у привітанні наголосив, що пріоритетом спецслужби залишається знищення якомога більше ворогів і звільнення української землі.

Пряма мова Малюка: "Українці робили це вже багато разів: тільки змінювали козацькі шаблі на сучасну зброю та FPV-дрони. Маємо гарну генетичну памʼять, помножену на жагу до волі і ненависть до російських катів. А ще – бажання помститися за загиблих побратимів і зробити довічне щеплення "від московитів" для нащадків".