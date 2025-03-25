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Зеленский поздравил СБУ с 33-летием и присвоил звание бригадного генерала двум полковникам

Валентина РоманенкоВторник, 25 марта 2025, 15:56
Зеленский поздравил СБУ с 33-летием и присвоил звание бригадного генерала двум полковникам
фото ОП

Президент Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала начальникам управлений Службы безопасности Украины в Николаевской и Сумской областях и отметил наградами представителей спецслужбы к 33-й годовщине СБУ.

Источник: указы главы государства от 25 марта, Офис президента, пресс-служба СБУ

Дословно документы: "Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Лысененко Николаю Владимировичу - начальнику Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

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Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Красношапке Олегу Юрьевичу - начальнику Управления Службы безопасности Украины в Сумской области".

Детали: 25 марта 2025 года исполнилось 33 года со дня создания спецслужбы независимой Украины.

По этому случаю президент встретился с сотрудниками СБУ, отметил их государственными наградами и присвоил высшие офицерские звания.

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В своем поздравлении Зеленский отметил, что за годы этой войны СБУ "стала действительно боевой спецслужбой, очень результативной, очень сильной". Глава государства напомнил, что воины СБУ задействованы на всех участках обороны - от Курщины и Харьковщины до всех наиболее горячих точек фронта в Донецкой области и на юге нашего государства.

Президент отметил результаты СБУ и других органов Сил безопасности и обороны Украины в битве за Черное море. Кроме того, Зеленский отметил боевые результаты СБУ по российской нефтеперерабатывающей отрасли и отметил усилия спецслужбы в защите внутренней ситуации в Украине.

В свою очередь глава СБУ Василий Малюк в поздравлении отметил, что приоритетом спецслужбы остается уничтожение как можно больше врагов и освобождение украинской земли.

Прямая речь Малюка: "Украинцы делали это уже много раз: только меняли казацкие сабли на современное оружие и FPV-дроны. Имеем хорошую генетическую память, умноженную на жажду свободы и ненависть к российским палачам. А еще - желание отомстить за погибших побратимов и сделать пожизненную прививку "от московитов" для потомков".

СБУЗеленский
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