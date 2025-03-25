Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Невідомі у Кривому Розі напали на місцевого журналіста та погрожували його родині й редакції

Анастасія ПроцВівторок, 25 березня 2025, 16:18
Невідомі у Кривому Розі напали на місцевого журналіста та погрожували його родині й редакції
ФОТО: "СВОЇ. КРИВИЙ РІГ"

У Кривому Розі 24 березня невідомі напали на спеціального кореспондента онлайн-медіа "Свої. Кривий Ріг" Сергія. Журналіст отримав численні травми, зокрема переломи та струс мозку. Редакція пов’язує напад із нещодавньою публікацією розслідування про ритуальний бізнес у місті.  

Джерело: Інститут масової інформації, "Свої. Кривий Ріг"

Деталі: За даними ІМІ, інцидент стався о 13:39 біля магазину. Засновник видання та військовослужбовця Національної гвардії Олексій Таймурзін у коментарі ІМІ розповів, що Сергій разом із родиною зайшов у магазин. До нього підійшли двоє чоловіків і почали погрожувати йому, його родині та редакції: "Вам усім п**да. І тобі, і твоїй родині, і всій вашій редакції. Ходіть, озирайтеся. Ви полізли не до тих "ритуальників"." 

Реклама:

Зазначається, що коли журналіст вийшов із магазину, аби поговорити з нападниками без присутності родини, вони накинулися на нього та почали бити. Сергій отримав перелом носа, забій сітківки ока, зламані ребра та струс мозку. 

 
фото: "Свої. Кривий Ріг"

Засновник видання наголосив, що у швидкій допомозі журналіст сім разів втрачав свідомість. Редакція викликала поліцію та опублікувала фото одного з нападників. За їхніми даними, він раніше був судимий, а нині перебуває в самовільному залишенні військової частини.  

Таймурзін переконаний, що напад безпосередньо пов’язаний із цією публікацією, що підтверджують слова нападників.  

РЕКЛАМА:

Напередодні, за тиждень до інциденту, "Свої. Кривий Ріг" опублікували розслідування "Морг у гаражі", яке стосувалося ритуального бізнесу в місті.  

Пряма мова Таймурзіна: "Наша редакція неодноразово отримувала погрози фізичною розправою через свою професійну журналістську діяльність. А цей напад я пов’язую з недавнім виходом нашого розслідування "Морг у гаражі". Що підтверджується словами нападників "Ви полізли не до тих "ритуальників".

Деталі: За інформацією редакції, один із нападників, який потрапив на фото, раніше мав судимість, а нині перебуває в самовільному залишенні частини.  

 
фото: "Свої. Кривий Ріг"

Старша інспекторка з комунікації Криворізького районного управління поліції Ангеліна Крадожон повідомила, що правоохоронці зареєстрували факт завдання тілесних ушкоджень.  

 
фото: "Свої. Кривий Ріг"

Наразі триває розслідування: опитують потерпілого та свідків, встановлюють обставини нападу.  

Кривий РігЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлюєтьсяРосійська армія атакувала Харків безпілотниками: виникла пожежа, 12 людей постраждали
Відповідь Трампу: Канада вводить 25% мита на автомобілі з США
У Грузії скоротили термін безвізового перебування українців до одного року
У питанні повного припинення вогню дотиснути Росію можна за тижні-місяці – Зеленський
Поліція з'ясувала причину вибуху на столичному ринку "Юність": знайшли залишки гранати
Зеленський: "Червона лінія" – жодних зменшень в рази нашої армії
Усі новини...
Кривий Ріг
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 14
РФ завдала ракетного удару по житловому кварталу в Кривому Розі: 12 постраждалих
Серед потерпілих від ракетних ударів по Кривому Рогу є поліцейські
Останні новини
23:14
Трамп про тарифи: Була операція, як на пацієнті, я казав, що все буде саме так
23:08
оновлюєтьсяРосійська армія атакувала Харків безпілотниками: виникла пожежа, 12 людей постраждали
23:05
Генштаб: На фронті відбулось 111 зіткнень
22:59
Спортивна історія дня. Найзапекліші протистояння напарників у Формулі-1
22:57
В Опереті відбулась прем’єра опери "Місяць" Карла Орфа: чи варта вона уваги
22:38
Сибіга в розмові з Рубіо підтвердив рішучість України щодо угоди про надра
22:17
У США перевірять роль глави Пентагону в інциденті з Signal
21:56
"Не думайте, що всі, хто залишилися на своїй землі – зрадники". Як це – жити в окупації
21:49
У Лондонській опері пояснили, чому запросили пропутінську співачку Нетребко
21:32
більярдЛегендарний О'Салліван може пропустити чемпіонат світу вперше за 32 роки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: