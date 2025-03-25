Невідомі у Кривому Розі напали на місцевого журналіста та погрожували його родині й редакції

У Кривому Розі 24 березня невідомі напали на спеціального кореспондента онлайн-медіа "Свої. Кривий Ріг" Сергія. Журналіст отримав численні травми, зокрема переломи та струс мозку. Редакція пов’язує напад із нещодавньою публікацією розслідування про ритуальний бізнес у місті.

Джерело: Інститут масової інформації, "Свої. Кривий Ріг"

Деталі: За даними ІМІ, інцидент стався о 13:39 біля магазину. Засновник видання та військовослужбовця Національної гвардії Олексій Таймурзін у коментарі ІМІ розповів, що Сергій разом із родиною зайшов у магазин. До нього підійшли двоє чоловіків і почали погрожувати йому, його родині та редакції: "Вам усім п**да. І тобі, і твоїй родині, і всій вашій редакції. Ходіть, озирайтеся. Ви полізли не до тих "ритуальників"."

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Зазначається, що коли журналіст вийшов із магазину, аби поговорити з нападниками без присутності родини, вони накинулися на нього та почали бити. Сергій отримав перелом носа, забій сітківки ока, зламані ребра та струс мозку.

фото: "Свої. Кривий Ріг"

Засновник видання наголосив, що у швидкій допомозі журналіст сім разів втрачав свідомість. Редакція викликала поліцію та опублікувала фото одного з нападників. За їхніми даними, він раніше був судимий, а нині перебуває в самовільному залишенні військової частини.

Таймурзін переконаний, що напад безпосередньо пов’язаний із цією публікацією, що підтверджують слова нападників.

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Напередодні, за тиждень до інциденту, "Свої. Кривий Ріг" опублікували розслідування "Морг у гаражі", яке стосувалося ритуального бізнесу в місті.

Пряма мова Таймурзіна: "Наша редакція неодноразово отримувала погрози фізичною розправою через свою професійну журналістську діяльність. А цей напад я пов’язую з недавнім виходом нашого розслідування "Морг у гаражі". Що підтверджується словами нападників "Ви полізли не до тих "ритуальників".

Деталі: За інформацією редакції, один із нападників, який потрапив на фото, раніше мав судимість, а нині перебуває в самовільному залишенні частини.

фото: "Свої. Кривий Ріг"

Старша інспекторка з комунікації Криворізького районного управління поліції Ангеліна Крадожон повідомила, що правоохоронці зареєстрували факт завдання тілесних ушкоджень.

фото: "Свої. Кривий Ріг"

Наразі триває розслідування: опитують потерпілого та свідків, встановлюють обставини нападу.