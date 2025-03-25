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Неизвестные в Кривом Роге напали на местного журналиста и угрожали его семье и редакции

Анастасия ПроцВторник, 25 марта 2025, 16:18
Неизвестные в Кривом Роге напали на местного журналиста и угрожали его семье и редакции
ФОТО: "СВОЇ. КРИВИЙ РІГ"

В Кривом Роге 24 марта неизвестные напали на специального корреспондента онлайн-медиа "Свои. Кривой Рог" Сергея. Журналист получил многочисленные травмы, в том числе переломы и сотрясение мозга. Редакция связывает нападение с недавней публикацией расследования о ритуальном бизнесе в городе.

Источник: Институт массовой информации, "Свои. Кривой Рог"

Детали: По данным ИМИ, инцидент произошел в 13:39 возле магазина. Основатель издания и военнослужащий Национальной гвардии Алексей Таймурзин в комментарии ИМИ рассказал, что Сергей вместе с семьей зашел в магазин. К нему подошли двое мужчин и начали угрожать ему, его семье и редакции: " "Вам всем п**да. И тебе, и твоей семье, и всей вашей редакции. Ходите, оглядывайтесь. Вы полезли не к тем "ритуальщикам"."

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Отмечается, что когда журналист вышел из магазина, чтобы поговорить с нападавшими без присутствия семьи, они набросились на него и начали бить. Сергей получил перелом носа, ушиб сетчатки глаза, сломанные ребра и сотрясение мозга.

 
фото: "Свої. Кривий Ріг"

Основатель издания отметил, что в скорой помощи журналист семь раз терял сознание. Редакция вызвала полицию и опубликовала фото одного из нападавших. По их данным, он ранее был судим, а сейчас находится в самовольном оставлении воинской части.

Таймурзин убежден, что нападение напрямую связано с этой публикацией, что подтверждают слова нападавших.

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Накануне, за неделю до инцидента, "Свои. Кривой Рог" опубликовали расследование "Морг в гараже", которое касалось ритуального бизнеса в городе.

Прямая речь Таймурзина: "Наша редакция неоднократно получала угрозы физической расправы из-за своей профессиональной журналистской деятельности. А это нападение я связываю с недавним выходом нашего расследования "Морг в гараже". Что подтверждается словами нападавших "Вы полезли не к тем „ритуальщикам".

Детали: По информации редакции, один из нападавших, который попал на фото, ранее имел судимость, а сейчас находится в самовольном оставлении части.

 
фото: "Свої. Кривий Ріг"

Старший инспектор по коммуникации Криворожского районного управления полиции Ангелина Крадожон в комментарии ИМИ сообщила, что правоохранители зарегистрировали факт нанесения телесных повреждений.

 
фото: "Свої. Кривий Ріг"

Сейчас идет расследование: опрашивают потерпевшего и свидетелей, устанавливают обстоятельства нападения.

Кривой РогСМИ
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