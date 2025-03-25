Сумка з вибухівкою і гайками: двоє закарпатців планували підірвати авто військового – СБУ

Служба безпеки України повідомила, що затримала у Львові двох мешканців Закарпаття віком 22 і 23 роки, які готували підрив автомобіля військового.

Джерело: повідомлення СБУ, Офісу Генерального прокурора

Дослівно: "Обох фігурантів затримали "на гарячому", коли вони закладали саморобний вибуховий пристрій, замаскований у спортивну сумку, під авто українського захисника.

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Відтак окупанти планували дистанційно підірвати автомобіль за допомогою виклику на один з телефонів, під’єднаних до вибухівки".

Деталі: Як повідомляє СБУ, пристрій містив 4,5 кг вибухівки, а додатковими уражаючими елементами були гайки. Двоє мешканців Закарпаття контактували із замовниками через месенджер Telegram заради грошей.

Фото: СБУ

"Після дистанційного вербування агенти прибули до Львова, забрали зі схрону вибухівку і провели дорозвідку поблизу авто українського воїна. Потім навпроти місця паркування потенційної цілі вони встановили телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для окупантів", - йдеться у повідомленні.

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Чоловікам повідомили про підозру у вчиненні держзради і арештували.