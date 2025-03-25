Сумка со взрывчаткой и гайками: двое закарпатцев планировали взорвать авто военного - СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала во Львове двух жителей Закарпатья в возрасте 22 и 23 года, которые готовили подрыв автомобиля военного.

Источник: сообщение СБУ, Офиса Генерального прокурора

Дословно: "Обоих фигурантов задержали „на горячем", когда они закладывали самодельное взрывное устройство, замаскированное в спортивную сумку, под авто украинского защитника.

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Поэтому оккупанты планировали дистанционно взорвать автомобиль с помощью вызова на один из телефонов, подключенных к взрывчатке".

Фото: СБУ

Детали: Как сообщает СБУ, устройство содержало 4,5 кг взрывчатки, а дополнительными поражающими элементами были гайки. Двое жителей Закарпатья контактировали с заказчиками через мессенджер Telegram ради денег.

"После дистанционной вербовки агенты прибыли во Львов, забрали из тайника взрывчатку и провели разведку вблизи авто украинского воина. Затем напротив места парковки потенциальной цели они установили телефонную камеру с функцией удаленного доступа для оккупантов", - говорится в сообщении.

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Мужчинам сообщили о подозрении в совершении госизмены и арестовали.