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Білий дім опублікував дві домовленості з РФ і Україною після переговорів у Саудівській Аравії

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловВівторок, 25 березня 2025, 17:37
Білий дім опублікував дві домовленості з РФ і Україною після переговорів у Саудівській Аравії
Фото: Getty images

Білий дім опублікував дві окремі заяви за підсумками переговорів з представниками України та Росії 23-25 березня на експертному рівні у Саудівській Аравії.

Джерело: "Європейської правди" з посиланням на заяви Білого дому

Деталі: Згідно з оприлюдненими заявами, делегація США за підсумками переговорів з українськими та російськими у Саудівській Аравії 24 березня домовились працювати над перемирʼям у Чорному морі та забороною ударів по енергетичній інфраструктурі.

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В обох заявах містяться однакові формулювання про те, що США домовились з Україною та Росією окремо "забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".

Також Вашингтон домовився з Києвом і Москвою "розробити заходи" для реалізації домовленості про "заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії і України", ідеться в заявах.

Додатково США "продовжуватимуть сприяти переговорам між обома сторонами для досягнення мирного врегулювання відповідно до домовленостей, досягнутих в Ер-Ріяді", кажуть у Білому домі.

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В "українській" заяві Білого дому окремо підтверджується відданість США "справі сприяння обміну військовополоненими, звільненню цивільних ув'язнених та поверненню примусово переміщених українських дітей".

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