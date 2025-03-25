Білий дім опублікував дві домовленості з РФ і Україною після переговорів у Саудівській Аравії
Білий дім опублікував дві окремі заяви за підсумками переговорів з представниками України та Росії 23-25 березня на експертному рівні у Саудівській Аравії.
Джерело: "Європейської правди" з посиланням на заяви Білого дому
Деталі: Згідно з оприлюдненими заявами, делегація США за підсумками переговорів з українськими та російськими у Саудівській Аравії 24 березня домовились працювати над перемирʼям у Чорному морі та забороною ударів по енергетичній інфраструктурі.
В обох заявах містяться однакові формулювання про те, що США домовились з Україною та Росією окремо "забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".
Також Вашингтон домовився з Києвом і Москвою "розробити заходи" для реалізації домовленості про "заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії і України", ідеться в заявах.
Додатково США "продовжуватимуть сприяти переговорам між обома сторонами для досягнення мирного врегулювання відповідно до домовленостей, досягнутих в Ер-Ріяді", кажуть у Білому домі.
В "українській" заяві Білого дому окремо підтверджується відданість США "справі сприяння обміну військовополоненими, звільненню цивільних ув'язнених та поверненню примусово переміщених українських дітей".
Що було раніше:
- За даними російських пропагандистів, зустріч між Росією та США в Ер-Ріяді 24 березня тривала 12 годин з перервами.
- У Кремлі говорили, що у центрі обговорень з американською делегацією в Саудівській Аравії – питання про поновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої росіяни вийшли у 2023 році.
- У вівторок, 25 березня, в Саудівській Аравії відбулася нова зустріч української та американської команд щодо перемир’я між Києвом і Москвою.