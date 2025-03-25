Белый дом опубликовал две договоренности с РФ и Украиной после переговоров в Саудовской Аравии
Белый дом опубликовал два отдельных заявления по итогам переговоров с представителями Украины и России 23-25 марта на экспертном уровне в Саудовской Аравии.
Источник: "Европейской правды" со ссылкой на заявления Белого дома
Детали: Согласно обнародованным заявлениям, делегация США по итогам переговоров с украинскими и российскими в Саудовской Аравии 24 марта договорились работать над перемирием в Черном море и запретом ударов по энергетической инфраструктуре.
В обоих заявлениях содержатся одинаковые формулировки о том, что США договорились с Украиной и Россией отдельно "обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море".
Также Вашингтон договорился с Киевом и Москвой "разработать меры" для реализации договоренности о "запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины", говорится в заявлениях.
Дополнительно США "будут продолжать содействовать переговорам между обеими сторонами для достижения мирного урегулирования в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Эр-Рияде", говорят в Белом доме.
В "украинском" заявлении Белого дома отдельно подтверждается приверженность США "делу содействия обмену военнопленными, освобождению гражданских заключенных и возвращению принудительно перемещенных украинских детей".
Что предшествовало:
- По данным российских пропагандистов, встреча между Россией и США в Эр-Рияде 24 марта длилась 12 часов с перерывами.
- В Кремле говорили, что в центре обсуждений с американской делегацией в Саудовской Аравии – вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, из которой россияне вышли в 2023 году.
- Во вторник, 25 марта, в Саудовской Аравии состоялась новая встреча украинской и американской команд по перемирию между Киевом и Москвой.