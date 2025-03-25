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Белый дом опубликовал две договоренности с РФ и Украиной после переговоров в Саудовской Аравии

Олег Павлюк, Станислав ПогориловВторник, 25 марта 2025, 17:37
Белый дом опубликовал две договоренности с РФ и Украиной после переговоров в Саудовской Аравии
Фото: Getty images

Белый дом опубликовал два отдельных заявления по итогам переговоров с представителями Украины и России 23-25 марта на экспертном уровне в Саудовской Аравии.

Источник: "Европейской правды" со ссылкой на заявления Белого дома

Детали: Согласно обнародованным заявлениям, делегация США по итогам переговоров с украинскими и российскими в Саудовской Аравии 24 марта договорились работать над перемирием в Черном море и запретом ударов по энергетической инфраструктуре.

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В обоих заявлениях содержатся одинаковые формулировки о том, что США договорились с Украиной и Россией отдельно "обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море".

Также Вашингтон договорился с Киевом и Москвой "разработать меры" для реализации договоренности о "запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины", говорится в заявлениях.

Дополнительно США "будут продолжать содействовать переговорам между обеими сторонами для достижения мирного урегулирования в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Эр-Рияде", говорят в Белом доме.

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В "украинском" заявлении Белого дома отдельно подтверждается приверженность США "делу содействия обмену военнопленными, освобождению гражданских заключенных и возвращению принудительно перемещенных украинских детей".

Что предшествовало:

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