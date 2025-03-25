Американська розвідка: Київ і Москва вважають погане перемир'я гіршим, ніж продовження війни

В доповіді директора Національної розвідки США йдеться про те, що хоча Україна та Росія продемонстрували готовність до часткового припинення вогню, лідери обох країн все ще бачать ризики більш тривалої війни меншими, ніж ризики незадовільного мирного врегулювання.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg

Деталі: Ця розвідувальна оцінка має бути представлена 25 березня на слуханнях у Сенатському комітеті з розвідки, які присвячені щорічній доповіді про світову загрозу. На слуханнях мають виступити високопосадовці розвідки США.

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Згідно з доповіддю, хоча Україна та Росія продемонстрували готовність випробувати часткове припинення вогню, "поки що лідери, ймовірно, все ще вважають ризики більш тривалої війни меншими, ніж ризики незадовільного врегулювання".

Представники адміністрації Дональда Трампа прагнуть досягти припинення вогню до 20 квітня, але українські та європейські посадовці вважають ці терміни надто амбітними, зважаючи на кроки лідера РФ Владіміра Путіна, спрямовані на затягування переговорів.

Згідно з доповіддю, для Путіна "позитивні тенденції на полі бою дозволяють проявити певну стратегічну витримку, а для України територіальні поступки або нейтралітет без суттєвих гарантій безпеки з боку Заходу може спричинити внутрішню реакцію і майбутню нестабільність".

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Однак і Путін, і президент України Володимир Зеленський, ймовірно, розуміють ризики тривалої війни. Як йдеться у доповіді, затяжний конфлікт може зашкодити російській економіці і загрожує "небажаною ескалацією у відносинах із Заходом", тоді як у контексті України майбутнє західної допомоги є невизначеним.

Москва також зберігає імпульс на полі бою, оскільки війна на виснаження грає на користь військовій перевазі Росії і "призведе до поступової, але неухильної ерозії позицій Києва на полі бою, незважаючи на будь-які спроби США або їхніх союзників нав'язати Москві нові і більші витрати", сказано у доповіді.

Розвідувальне співтовариство США також продовжує бачити ризик того, що Путін може вдатися до застосування ядерної зброї. "Нездатність Росії досягти швидких і рішучих перемог на полі бою в поєднанні з українськими ударами по території Росії продовжує викликати занепокоєння, що Путін може застосувати ядерну зброю", – йдеться в доповіді.

Нагадаємо: За підсумками переговорів у Саудівській Аравії делегації США, України та Росії 25 березня домовились працювати над перемирʼям у Чорному морі та забороною ударів по енергетичній інфраструктурі.

Втім, глава Міноборони України Рустем Умєров повідомив, що для впровадження цих домовленостей потрібні додаткові технічні консультації.