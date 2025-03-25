Американская разведка: Киев и Москва считают плохое перемирие хуже, чем продолжение войны

В докладе директора Национальной разведки США говорится о том, что хотя Украина и Россия продемонстрировали готовность к частичному прекращению огня, лидеры обеих стран все еще видят риски более длительной войны меньшими, чем риски неудовлетворительного мирного урегулирования.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg

Детали: Эта разведывательная оценка должна быть представлена 25 марта на слушаниях в Сенатском комитете по разведке, которые посвящены ежегодному докладу о мировой угрозе. На слушаниях должны выступить высокопоставленные чиновники разведки США.

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Согласно докладу, хотя Украина и Россия продемонстрировали готовность испытать частичное прекращение огня, "пока лидеры, вероятно, все еще считают риски более длительной войны меньшими, чем риски неудовлетворительного урегулирования"

Представители администрации Дональда Трампа стремятся достичь прекращения огня до 20 апреля, но украинские и европейские чиновники считают эти сроки слишком амбициозными, учитывая шаги лидера РФ Владимира Путина, направленные на затягивание переговоров.

Согласно докладу, для Путина "положительные тенденции на поле боя позволяют проявить определенную стратегическую выдержку, а для Украины территориальные уступки или нейтралитет без существенных гарантий безопасности со стороны Запада может вызвать внутреннюю реакцию и будущую нестабильность".

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Тем не менее и Путин, и президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, понимают риски длительной войны. Как говорится в докладе, затяжной конфликт может повредить российской экономике и грозит "нежелательной эскалацией в отношениях с Западом", тогда как в контексте Украины будущее западной помощи является неопределенным.

Москва также сохраняет импульс на поле боя, поскольку война на истощение играет в пользу военного превосходства России и "приведет к постепенной, но неуклонной эрозии позиций Киева на поле боя, несмотря на любые попытки США или их союзников навязать Москве новые и большие расходы", сказано в докладе.

Разведывательное сообщество США также продолжает видеть риск того, что Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия. "Неспособность России достичь быстрых и решительных побед на поле боя в сочетании с украинскими ударами по территории России продолжает вызывать беспокойство, что Путин может применить ядерное оружие", – говорится в докладе.

Напомним: По итогам переговоров в Саудовской Аравии делегации США, Украины и России 25 марта договорились работать над перемирием в Черном море и запретом ударов по энергетической инфраструктуре.

Впрочем, глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что для внедрения этих договоренностей нужны дополнительные технические консультации.