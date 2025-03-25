Шольца та його уряд офіційно звільнили в Німеччині

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 березня офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца та 14 міністрів його кабінету.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Die Zeit

Деталі: Після установчого засідання нового Бундестагу Штайнмаєр подякував урядовцям за роботу і вручив їм документи про відставку в палаці Бельвю.

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Штайнмаєр подякував канцлеру Шольцу насамперед за його відповідь на повномасштабне російське вторгнення в Україну, що стала, за його словами, "величезним подвигом сили".

Відповідно до законодавства Німеччини, повноваження федерального канцлера закінчуються зі скликанням нового Бундестагу, який провів своє установче засідання 25 березня.

Шольц і його міністри де-юре більше не перебувають на посадах, але коаліційні переговори щодо нового уряду ще не завершені. Штайнмаєр попросив Шольца продовжувати керувати офіційними справами його кабінету до призначення нового федерального уряду.

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Такий тимчасовий уряд теоретично все ще має всі повноваження, але, як правило, більше не ухвалюватиме жодних важливих рішень і братиме участь лише в тих зустрічах, які вважатиме абсолютно необхідними. Наприклад, Шольц полетить у четвер до Парижа на саміт щодо України.

Коли буде сформовано новий уряд, поки що невідомо. Якщо лідер ХДС Фрідріх Мерц і його потенційний кабінет дотримуватимуться раніше оголошеного графіка, вони можуть завершити коаліційні переговори до Великодня.

Однак ХДС/ХСС та СДПН нещодавно зменшили очікування швидкої угоди, посилаючись на своє бажання знайти якомога більше спільних позицій. Серед питань, які досі залишаються спірними, – міграційна, економічна та податкова політика.

Що передувало: 23 лютого Німеччина голосувала на дострокових федеральних виборах. За їхніми підсумками правоконсерватори ХДС/ХСС здобули найбільше голосів.

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