Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Шольца и его правительство официально уволили в Германии

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоВторник, 25 марта 2025, 20:13
Шольца и его правительство официально уволили в Германии
Шольц и Штайнмайер. фото Getty Images

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 25 марта официально отправил в отставку канцлера Олафа Шольца и 14 министров его кабинета.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Die Zeit

Детали: После учредительного заседания нового Бундестага Штайнмайер поблагодарил чиновников за работу и вручил им документы об отставке во дворце Бельвю.

Реклама:

Штайнмайер поблагодарил канцлера Шольца прежде всего за его ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину, ставший, по его словам, "огромным подвигом силы".

В соответствии с законодательством Германии, полномочия федерального канцлера заканчиваются с созывом нового Бундестага, который провел свое учредительное заседание 25 марта.

Шольц и его министры де-юре больше не находятся на должностях, но коалиционные переговоры по новому правительству еще не завершены. Штайнмайер попросил Шольца продолжать руководить официальными делами его кабинета до назначения нового федерального правительства.

РЕКЛАМА:

Такое временное правительство теоретически все еще имеет все полномочия, но, как правило, больше не будет принимать никаких важных решений и будет участвовать только в тех встречах, которые посчитает абсолютно необходимыми. Например, Шольц полетит в четверг в Париж на саммит по Украине.

Когда будет сформировано новое правительство, пока неизвестно. Если лидер ХДС Фридрих Мерц и его потенциальный кабинет будут придерживаться ранее объявленного графика, они могут завершить коалиционные переговоры до Пасхи.

Однако ХДС/ХСС и СДПГ недавно уменьшили ожидания быстрого соглашения, ссылаясь на свое желание найти как можно больше общих позиций. Среди вопросов, которые до сих пор остаются спорными, – миграционная, экономическая и налоговая политика.

Что предшествовало: 23 февраля Германия голосовала на досрочных федеральных выборах. По их итогам правоконсерваторы ХДС/ХСС получили больше всего голосов.

Читайте также: Канцлер всей Европы: как Германия выбрала главного оппонента Дональду Трампу

ГерманияШольц
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 29 пострадали
Жена подозреваемого экс-советника ОП Шила приобрела недвижимости в Дубае на $4 млн - Радио Свобода
Ответ Трампу: Канада вводит 25% пошлины на автомобили из США
В Грузии сократили срок безвизового пребывания украинцев до одного года
В вопросе полного прекращения огня дожать Россию можно за недели-месяцы – Зеленский
Полиция выяснила причину взрыва на столичном рынке "Юность": найдены остатки гранаты
Все новости...
Германия
Германия ввела санкции против чиновников, причастных к подавлению протестов в Грузии
Опрос: поддержка ультраправых в Германии достигла исторического максимума
В партии Мерца считают, что политика Трампа ставит под угрозу безопасность Германии
Последние новости
23:46
Россияне запустили беспилотники: В Киеве работает ПВО
23:40
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 29 пострадали
23:34
Новости экономики 3 апреля: мир реагирует на пошлины Трампа, Кличко увольняет подозреваемых в коррупции
23:14
Трамп о тарифах: Была операция, как на пациенте, я говорил, что все будет именно так
23:05
Генштаб: На фронте произошло 111 столкновений
22:59
Спортивная история дня. Самые ожесточенные противостояния напарников в Формуле-1
22:57
В Оперете состоялась премьера оперы "Луна" Карла Орфа: стоит ли она внимания
22:38
Сибига в разговоре с Рубио подтвердил решимость Украины по соглашению о недрах
22:17
В США проверят роль главы Пентагона в инциденте с Signal
21:56
"Не думайте, что все оставшиеся на своей земле – предатели". Как это – жить в оккупации
Все новости...
Реклама:
Реклама: