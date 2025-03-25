Шольца и его правительство официально уволили в Германии

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 25 марта официально отправил в отставку канцлера Олафа Шольца и 14 министров его кабинета.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Die Zeit

Детали: После учредительного заседания нового Бундестага Штайнмайер поблагодарил чиновников за работу и вручил им документы об отставке во дворце Бельвю.

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Штайнмайер поблагодарил канцлера Шольца прежде всего за его ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину, ставший, по его словам, "огромным подвигом силы".

В соответствии с законодательством Германии, полномочия федерального канцлера заканчиваются с созывом нового Бундестага, который провел свое учредительное заседание 25 марта.

Шольц и его министры де-юре больше не находятся на должностях, но коалиционные переговоры по новому правительству еще не завершены. Штайнмайер попросил Шольца продолжать руководить официальными делами его кабинета до назначения нового федерального правительства.

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Такое временное правительство теоретически все еще имеет все полномочия, но, как правило, больше не будет принимать никаких важных решений и будет участвовать только в тех встречах, которые посчитает абсолютно необходимыми. Например, Шольц полетит в четверг в Париж на саммит по Украине.

Когда будет сформировано новое правительство, пока неизвестно. Если лидер ХДС Фридрих Мерц и его потенциальный кабинет будут придерживаться ранее объявленного графика, они могут завершить коалиционные переговоры до Пасхи.

Однако ХДС/ХСС и СДПГ недавно уменьшили ожидания быстрого соглашения, ссылаясь на свое желание найти как можно больше общих позиций. Среди вопросов, которые до сих пор остаются спорными, – миграционная, экономическая и налоговая политика.

Что предшествовало: 23 февраля Германия голосовала на досрочных федеральных выборах. По их итогам правоконсерваторы ХДС/ХСС получили больше всего голосов.

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