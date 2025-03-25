Генштаб: Сили оборони продовжують операцію на Курщині, там від початку доби 28 боїв

На фронті від початку доби 25 березня відбулось 183 бойових зіткнення, з них 68 – на Покровському напрямку, 28 – на Курщині.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російські загарбники завдали 84 авіаційних ударів, застосувавши 129 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 764 дрони-камікадзе та здійснили 4106 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку сьогодні ворог чотири рази атакував в районах Вовчанська, Тихого та у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку противник проводив п’ять штурмів позицій наших оборонців у районах Загризового та Петропавлівки, атаки противника відбито.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 24 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Ямполівка, Надія, Копанки та в бік Новомихайлівки, Ольгівки, Нового, Катеринівки.

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Сили оборони зупинили чотири наступальні дії загарбників поблизу населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка на Сіверському напрямку, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два боєзіткнення в напрямках Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни 23 рази атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районі Торецька та неподалік Диліївки і Кримського.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 68 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Суха Балка, Калинове, Олександропіль, Зелене Поле, Лисівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Котлине, Удачне, Шевченко, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка та в бік Новосергіївки, Малинівки, Котлярівки. До цього часу тривають чотири боєзіткнення. Авіаударів зазнали Сергіївка, Новосергіївка, Сухий Яр, Покровськ, Чунишине.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 18 ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населеного пункту Розлив, Дніпроенергія, Костянтинопіль, ще три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз намагався просунутись вперед в районі населеного пункту Привільне. Також противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Тернове, Новопіль, Новодарівка, Гуляйполе та Залізничне.

На Оріхівському напрямку ворог дев’ять разів намагався просунутися у районі Кам’янського та в напрямку Лобкового, Степового. Шість боєзіткнень ще тривають. Авіаційних ударів КАБами та НАРами зазнала Мала Токмачка.

На Придніпровському напрямку відбулось одне боєзіткнення з противником. Крім того, ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Веселе, Олександрівка та Дудчани.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 28 штурмів позицій українських підрозділів. Наразі триває три боєзіткнення.