Генштаб: Силы обороны продолжают операцию на Курщине, там с начала суток 28 боев

На фронте с начала суток 25 марта состоялось 183 боевых столкновения, из них 68 – на Покровском направлении, 28 – на Курщине.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российские захватчики нанесли 84 авиационных ударов, применив 129 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 764 дроны-камикадзе и осуществили 4106 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении сегодня враг четыре раза атаковал в районах Волчанска, Тихого и в сторону Каменки.

На Купянском направлении противник проводил пять штурмов позиций наших защитников в районах Загрызово и Петропавловки, атаки противника отбиты.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 24 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Ямполовка, Надежда, Копанки и в сторону Новомихайловки, Ольговки, Нового, Катериновки.

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Силы обороны остановили четыре наступательные действия захватчиков вблизи населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка на Северском направлении, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении пока зафиксировано два боестолкновения в направлениях Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении россияне 23 раза атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районе Торецка и неподалеку Дилиевки и Крымского.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 68 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Сухая Балка, Калиновое, Александрополь, Зеленое Поле, Лисовка, Тарасовка, Елизаветовка, Котлино, Удачное, Шевченко, Успеновка, Преображенка, Андреевка, Богдановка и в сторону Новосергиевки, Малиновки, Котляровки. К этому времени продолжаются четыре боестолкновения. Авиаударам подверглись Сергеевка, Новосергиевка, Сухой Яр, Покровск, Чунишино.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 18 вражеских штурмов позиций наших войск вблизи населенного пункта Разлив, Днепроэнергия, Константинополь, еще три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался продвинуться вперед в районе населенного пункта Привольное. Также противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Терновое, Новополье, Новодаровка, Гуляйполе и Железнодорожное.

На Ореховском направлении враг девять раз пытался продвинуться в районе Каменского и в направлении Лобкового, Степного. Шесть боестолкновений еще продолжаются. Авиационным ударам КАБами и НАРами подверглась Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении состоялось одно боестолкновение с противником. Кроме того, враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Веселое, Александровка и Дудчаны.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 28 штурмов позиций украинских подразделений. Сейчас продолжается три боестолкновения.