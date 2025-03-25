У Харкові невідомі обстріляли автобуси з пневматичної зброї: поліція проводить розшуки

Увечері 25 березня в Салтівському районі Харкова невідомі особи стріляли по двох пасажирських автобусах, постраждалих немає.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "25 березня близько 19:00 до поліції надійшло повідомлення від водія маршрутного автобуса про те, що невідомі особи здійснили декілька пострілів по двох пасажирських автобусах, які рухались без пасажирів до автотранспортного підприємства".

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Фото - поліція Харківської області

Фото - поліція Харківської області

Деталі: Правоохоронці встановили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, проте було пошкоджено скло автобусів. На місці події вилучили кулі, які, за попередніми даними, були відстріляні з пневматичної зброї.

Фото - поліція Харківської області

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Поліція здійснює оперативно-розшукові заходи.