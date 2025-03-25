В Харькове неизвестные обстреляли автобусы из пневматического оружия: полиция проводит розыск

Вечером 25 марта в Салтовском районе Харькова неизвестные лица стреляли по двум пассажирским автобусам, пострадавших нет.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "25 марта около 19:00 в полицию поступило сообщение от водителя маршрутного автобуса о том, что неизвестные лица совершили несколько выстрелов по двум пассажирским автобусам, которые двигались без пассажиров к автотранспортному предприятию".

Реклама:

Фото - полиция Харьковской области

Фото - полиция Харьковской области

Детали: Правоохранители установили, что в результате инцидента никто не пострадал, однако были повреждены стекла автобусов. На месте происшествия изъяли пули, которые, по предварительным данным, были отстреляны из пневматического оружия.

Фото - полиция Харьковской области

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полиция осуществляет оперативно-розыскные мероприятия.