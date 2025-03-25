В Харькове неизвестные обстреляли автобусы из пневматического оружия: полиция проводит розыск
Вечером 25 марта в Салтовском районе Харькова неизвестные лица стреляли по двум пассажирским автобусам, пострадавших нет.
Источник: полиция Харьковской области
Дословно: "25 марта около 19:00 в полицию поступило сообщение от водителя маршрутного автобуса о том, что неизвестные лица совершили несколько выстрелов по двум пассажирским автобусам, которые двигались без пассажиров к автотранспортному предприятию".
Детали: Правоохранители установили, что в результате инцидента никто не пострадал, однако были повреждены стекла автобусов. На месте происшествия изъяли пули, которые, по предварительным данным, были отстреляны из пневматического оружия.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полиция осуществляет оперативно-розыскные мероприятия.