Главу Гагаузії, яка тисла руку Путіну, затримали в аеропорту Кишинева

Главу автономії Гагаузія, що на півдні Молдови, Євгенію Гуцул затримали ввечері 25 березня в аеропорту Кишинева.

Джерело: цю інформацію телеканалу TV8 підтвердила речниця Національного антикорупційного центру Молдови Анжела Старинська, пише "Європейська правда"

Деталі: Старинська підтвердила факт затримання Гуцул, але не надала подробиць, підкресливши, що вони стануть відомі завтра.

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Молдовська депутатка Марина Таубер (яка фігурує в кримінальних розслідувань та перебуває під західними санкціями) стверджує, що Гуцул збиралася покинути Молдову і вилетіти до Стамбула "в офіційних справах".

Таубер стверджує, що у башкана Гагаузії був зворотний квиток з Туреччини до Молдови на 30 березня.

Нагадаємо, Євгенія Гуцул є фігуранткою кримінального провадження в Молдові, яке з квітня 2024 року розглядається в суді.

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Її звинувачують у тому, що вона, працюючи секретаркою в нині неконституційній партії "Шор", із 2019 до 2022 року систематично та щоденно ввозила в Молдову з РФ гроші, які використовували для фінансування політичної діяльності партії.

Антикорупційна прокуратура Молдови також звинувачує її в координації діяльності деяких офісів партії.

Євгенія Гуцул після приходу до влади в Гагаузії у 2023 році не раз їздила до Москви та входить до проросійського об'єднання молдовської опозиції "Перемога", створеного у Москві.

Проти Гуцул запровадили санкції в США та Європейському Союзі.